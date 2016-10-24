Fair-Play Kervan Heyeti Çorum’da Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret edecek. Düzenlenecek Fair-Play Konferansına TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Güreşçi Ahmet Ayık ve 1968’de maraton branşında Olimpiyat 4.'sü olan İsmail Akçay katılacak. Ziyarette kervan heyeti Çorum’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile buluşacak.

Çorum Hitit Üniversitesi’nde 27 Ekim 2016 Perşembe günü yapılacak Fair-Play organizasyonunda Fair-Play olgusunun tanıtılacağı farklı etkinlikler yer alacak. Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair-Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kiğılı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play’i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üniversiteler Kervanı 26 Ekim Çarşamba günü saat 16.30’da Çorum Valisi Necmeddin Kılıç’ı ziyaret edecek ve Kılıç’a Fair-Play anı şilti ile hizmet madalyası takdim edecek. Kervan ekibi ardından saat 17.00’da Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’yü ziyaret edip, şilt ve madalyasını takdim edecek. Kervan Heyeti 26 Ekim Perşembe günü ise saat 9.45’te Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a makamında bir ziyaret gerçekleştirecek. Heyet ardından saat 10.15’te Dünya Fair-Play Karikatür Sergisinin açılışını yapacak. Çorum Hitit Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) Doç. Dr. Faruk Yamaner moderatörlüğünde saat 10.30'da yapılacak olan panele ise; Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Murat Özbay katılarak Fair-Play’i anlatacak. Ayrıca komisyon üyelerinden, Haldun Domaç, Semra Demirer, Remzi Yılmaz, Teoman Güray ve Sevim Güllü Fair-Play’i anlatan birer sunum yapacak.

Çorum’da gerçekleşecek etkinlikte Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık ile 1968 Olimpiyatlarında maraton dalında 4. olan şampiyon ve efsane atlet İsmail Akçay öğrencilere hitap edecek.

