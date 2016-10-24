Hazine Müsteşarlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında 21 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Faizsiz finans sektörünün ülkemizde ve küresel ölçekte genel görünümü ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, faizsiz finans ürünlerinin diğer finansal araçlarla uyumlu şekilde vergilendirilmesine yönelik yapılan düzenlemelerin etkileri değerlendirildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik öneriler ile katılım bankalarında likidite yönetimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar ele alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Programı “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sisteminin Geliştirilmesi Bileşeni”nde yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler değerlendirilmiş, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi çerçevesinde Kurulda ele alınan konularda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".

