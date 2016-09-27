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Faizsiz gayrimenkul alımında yeni dönem

’Birevim’, faizsiz, vade farksız ve ek maliyetler getirmeden sadece alacağınız evin değerini ödeyerek ev sahibi yapıyor. Dar gelirli ve orta gelirli aileler için fırsat sağlıyor.

Faizsiz gayrimenkul alımında yeni dönem

27 Eylül 2016 14:44

’Bir evim olsun’ diyen milyonlarca insanın hayatına dokunmak ve mutluluklarına ortak olmak için yola çıkan firma, sektöre yeni bir bakış açısı getireceğini açıkladı. Faizsiz, vade farksız ve ek maliyetler getirmeden sadece evin değerini ödeyerek, özellikle dar ve orta gelirli aileler için fırsatlar sağlıyor. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, İstanbul Çırağan Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Gayrimenkul dışında herhangi bir fark ödenmiyor
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ’’Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkullerin ve araba alımının en kolay ve faizsiz şekilde alımını sağlıyoruz. Faizden kastımız şu: Bir müşteri bize 200 bin TL’lik kampanyaya dahil olduğu takdirde, gayrimenkul dışında herhangi bir fark ödememiş oluyor’’ dedi. Firmanın şubeleri hakkında bilgi veren Çiftçi, ’’Şuan itibariyle 4 şube ve bir genel merkez olarak faaliyetimizi yürütüyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar 13’üncü şubemize ulaşmış olacağız. 2017’de 33 şubemizi açmayı planmış oluyoruz. Orta ve uzun vadede başta büyükşehirlerimiz olmak üzere, tüm illerimizde İnşallah şubelerimiz olmuş olacak. Şuan Türkiye’ni bütün illerinden başvurular geliyor.Biz, genel merkezimizde, İstanbul dışından gelen taleplerle ilgilenecek Anadolu şubesi oluşturmuş olduk’’ diye konuştu.

’’Bize başvuru yapan ailelerimiz, tamamen kendi bütçelerine uygun ödeme planı oluşturuyorlar’’
Başvuru yapanların, ödeme planını kendilerinin yaptığını dile getiren Çiftçi, ’’Bize başvuru yapan ailelerimiz, tamamen kendi bütçeler uygun ödeme planı oluşturuyorlar. Bu yöntemi tercih eden bir aile, ben ne kadar fiyata bir gayrimenkul, araba almak istiyorum? Peşinat verecek miyim? Peşinatsız mı gireceğim? Aylık ne kadar ödeyebilirim? Ailemizin bütçesine uygun bir ödeme planı oluşturuyoruz. Yapılan bu ödemeye göre, firmamızın hangi yöntemine göre hizmet alacağını ve ne zaman teslim alacağını belirliyoruz. Sırası gelince teslimatı gerçekleştiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Uyguladıkları yöntemin uygunluk belgeleri olduğunu vurgulayan Çiftçi, ’’Bizim uyguladığımız yöntemlerin özellikle ismini söylerken tasarrufa dayalı faizsiz gayrimenkul veya araba edinilmesini sağlamak diyoruz. Faizsizlik prensibi söz konusu olduğu için uyguladığımız her yönteminde uzmanlar tarafından incelenmesi ve herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Firma olarak fiili satışlara başlamadan önce yaptığımız tüm yöntemler için uzmanların değerlendirmelerini aldık’’ dedi.

Etiketler: Birevim, Faizsiz gayrimenkul


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