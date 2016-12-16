MESOB Başkanı Doğan Gazan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığı ile verilecek 50 bin lira faizsiz krediden KOBİ'ler, küçük işletmeler, esnaflar ve orta ölçekte işletmelerin yararlanacağını söyledi. Esnafa ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz verilecek kredinin esnafa olumlu yansıyacağına değinen Gazan, “Esnaf ve KOBİ’lere yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla ‘İşletme sermayesi Kredi Faiz Desteği’ uygulaması planlanıyor. Bu kapsamda esnaf ve KOBİ'lere 50 bin lira kredi, bankalar üzerinden kullandırılacak” dedi.

Faizsiz krediden yararlanmak isteyen esnafların KOSGEB’e kayıtlı olmaları, kayıtlı olanların ise KOSGEB beyannamelerinin güncel olması gerektiğine değinen Gazan, “Başvurular önümüzdeki hafta 19 Aralıkta başlayacak ve inşallah 2017’yılının ilk haftalarında başlatılacak şekilde planlanıyor. Bu krediden toplam 15 bin esnaf ve sanatkar faydalanacak. 50 bin lira faizsiz kredinden faydalanabilmenin ilk şartı ise esnaflarımızın KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerinin güncel olması gereklidir. Programdan yararlanmak isteyen bütün esnaf ve KOBİ’lerimiz bir an önce KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaları gerektiğinin önemle altını çizmek istiyorum. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredinin üst limitinin 50 bin lira olacak ve bankalar üzerinden kullandırılacak kredinin faiz oranının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ise ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay faizsiz olarak geri ödenecek. Bu desteğin esnaflarımıza ve sanatkarlarımıza nefes aldıracağına ve rahatlatacağını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Salih Keskin

