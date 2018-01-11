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Fakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 44 yılın en kurak kışı ile ilgili, "Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Fakıbabadan 3 bölge için önemli uyarı

11 Ocak 2018 11:36

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan et ithalatına ilişkin Müslüman olmayan ülke eleştirilerine ilişkin, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi. 

KURAKLIK KONUSU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.
 

 

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