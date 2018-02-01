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Fakıbaba’dan kadınlar ve gençlere yönelik proje müjdesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, birkaç ay içinde kadınlar ve gençleri ilgilendiren önemli projelere imza atacaklarını açıkladı.

Fakıbabadan kadınlar ve gençlere yönelik proje müjdesi

01 Şubat 2018 17:18

Bakan Fakıbaba, Fuarİzmir'de gerçekleştirilen 13. İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - AGROEXPO’nun açılış töreninin ardından stantları ziyaret etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın standında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, bakanlık olarak üreticiyi desteklemek için sürekli çalıştıklarını dile getirerek, "Bu desteklerle inanıyorum ki çiftçi kardeşlerimiz, kadınlarımız, çok daha fazla üretecekler. Bakanlık olarak geçen sene verdiğimiz destekleri arttırarak devam ettireceğiz. Yeni projelerimiz var. Birkaç ay içerisinde kadınlarımızı ve gençlerimizi ilgilendiren önemli projelere imza atmış olacağız. Bunu, 'yapacağız edeceğiz' şeklinde değil, 'yaptık, başlattık' şeklinde duyuracağız” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba

 

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