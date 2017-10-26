Fakir kadınları fuhşa sürükleyen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, yurt dışı bağlantılı kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Gürcistan uyruklu kadın K.T. (42), Türk eşi M.T. (66), M.K (38) ve Ukrayna uyruklu kadın M.A.’nın (33) yurt dışından maddi durumları kötü olan kadınları bulup, çok para kazanacakları vaadiyle yol masraflarını karşılayarak fuhuş amaçlı kente getirdiklerini belirledi. 5 ev ve 2 otomobile eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 1 Moldova, 1 Kırgızistan ve 2 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 10 kadını kurtardı.

12 yıl önce Türkiye’ye fuhuş için gelmiş

10 yabancı kadından 8'i sınır dışı edilirken, 2 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gürcistan uyruklu kadın K.T. (42), Türk eşi M.T. (66), M.K (38) ve Ukrayna uyruklu kadın M.A. emniyetteki sorgularının ardından (33) adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Gürcistan uyruklu K.T’nin Türkiye’ye 12 yıl önce fuhuş için geldiği ve daha sonra M.K ile evlenerek kadınları fuhşa sürüklediği öğrenildi.

İsa Akar - Harun Erdoğdu