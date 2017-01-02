Diğer
Kategoriler

Fakülte binası emniyet oluyor

Yalova'da belediyeye ait Mühendislik Fakültesi binası Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Fakülte binası emniyet oluyor

02 Ocak 2017 16:50

Yalova Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan talep görüşüldü. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Emniyet Müdürlüğü'nün yeni bir binaya ihtiyacı var. Emniyet Müdürümüz Hakan Fındık bana taleplerini iletti. Burası YESOB'la yapılan anlaşma ile belediyemize devredildi. Bu binanın emniyete tahsisi ile polisimiz hem daha güvenli, hem de daha uygun şartlara sahip bir binada halkımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

AK Parti grup başkanı Kasım Avar ve CHP Grup Başkanı Şerafettin Çelik'te sırayla söz alarak grup olarak konuya sıcak baktıklarını dile getirdi. Ardından yapılan oylamada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a, binanın Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için protokol yapma yetkisi verildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından İmam Hatip'in yan tarafında bulunan ek hizmet binası ise boşaltılarak Yalova Belediyesi'ne verilecek. 

Etiketler: fakülte binası, Yalova


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara -5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç