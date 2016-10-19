Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre borcu olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Murat Ö. yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp arkadaşlarına intihar edeceğini söyleyerek polislere haber verilmesini istedi. Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı deniz polisi ve itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Murat Ö.’yü, falezlerden indirmek için 1 saat boyunca konuştu.

Murat Ö. polisin 1 saatlik çabasının ardından intihardan vazgeçirilerek ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Ertuğrul Gün