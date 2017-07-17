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Falezlere yeni halk plajı

Muratpaşa Belediyesi, falezlerin bulunduğu Şirinyalı ve Yeşilbahçe Mahallerine yeni halk plajları kazandırıyor.

Falezlere yeni halk plajı

17 Temmuz 2017 11:59

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onayıyla ‘Birinci Derece Doğal SİT Alanı’ statüsüne sahip falez kıyı bandında hizmete açtığı falez plajlarına yenilerini ekliyor. Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu’nda yapılan çalışmalarla bin metrekarelik ahşap platforma yapıldı. Cankurtaranla birlikte soyunma kabinlerini de yer aldığı plaja eski Delfino Otel önünden merdivenlerle inilebiliyor.
Falezlerin Yeşilbahçe Mahallesi’nde kalan bölümünde ise koyda, 650 metrekare ahşap platformun yapıldı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin kullandığı farklı noktalarında da düzenleme yapıldı. Bununla birlikte her iki noktada da denize uzanan merdivenlerle ve tırabzanlar yenilendi. 


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