Fanatik köpek maçı durdurdu

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U19 Ligi 9. Hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş U19 takımları karşı karşıya geldi. Güneysu İlçe Stadında oynanan maçın 59. dakikasında sahaya giren sokak köpeği, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

Çevre sakinleri tarafından "Garip" isminin verildiği öğrenilen sokak köpeği, saha görevlileri tarafından uzun süre dışarı çıkartılmaya çalışılırken, çare futbol topu ile bulundu. Çıkış kapısına doğru gönderilen futbol topunun peşinden koşması sağlanan sokak köpeği daha sonra sahadan çıkartılabildi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşmanın sonunda Çaykur Rizespor U19 takımı, rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.