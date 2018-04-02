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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın

İsrail polisinin eşliğinde yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksaya yeniden baskın

02 Nisan 2018 16:32

Yüzlerce Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde, 'Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) üçüncü gününde İsrail Özel Polisinin eşliğinde El-Aksa Camii'nin Mugrabi Kapısı'ndan içeri girdi. Kalabalıklar iki kere 'Talmudik ayini' gerçekleştirdi.

ABD'nin İsrail Konsolosu Friedman da ayinlere katıldı 

İsrail yanlısı olarak bilinen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman da, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii El-Buraq Duvarı'nda düzenlenen Talmudik ayine katıldı. İsrail medyasında çıkan haberlerde, Friedman'ın oğlu ve torunu ile birlikte "Nima Cohanim Duası"na katıldığı belirtildi. Friedman, "Burada bulunmak büyük bir onur, Yahudilerin burada bulunmaları bile bir nimettir" dedi. 

İbrani takviminde "Nisan ayı" başlangıcı olarak bilinen ve 'Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) da kapsayan günlerde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.  

Muhammed Rabah

 

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