Edinilen bilgiye göre, 18 Eylül 2016 tarihinde akşam saatlerinde Amasya merkez Albayrak köyünde yoldan geçen 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi Emine Güneş, bir aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olayıysa kaçan aracın ardında bıraktığı far parçası aydınlattı. Kaza yerinde inceleme yapan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sağ far koruma çıtasındaki seri numaradan ve boya analizinden modeli tespit edilen mavi renkli aracın peşine düştü. Tokat, Çorum, Amasya ve Samsun’daki yedek parçacılar ile oto cam satıcılarını gezen jandarma ekipleri araştırmalarını kazanın olduğu yere kısa mesafede olan Turhal’da yoğunlaştırdı. Olaydan bir saat önce Turhal’dan Amasya yönüne doğru çıkıp bir daha giriş yapmadığı bir hafta sonrada Turhal’dan Tokat’a giderken sol farı ve sol sis farı yandığı halde sağ farı ve sağ sis farı yanmadığı belirlenen mavi renkli otomobilin peşine düşen jandarma ekipleri, bir kaportacıda tamir edildikten sonra astar boyası yapılan aracı buldu. Aracının başında bekleyen Ahmet Duran E.’nin aracını bir hayvana çarptığını beyan etmesi üzerine kırık parçalar araç sahibine ve kaportacıya gösterildi. Parçaların olaya karışan araca ait olduğu ve sağ koruma çıtasının eksik olduğundan araca monte edilemediğinin belirlenmesi üzerine suçunu itiraf eden Ahmet Duran E. gözaltına alınarak Amasya’ya getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.