Kilis'e Tavşanlı’dan kömür nakliyesi yaptıktan sonra, dönüşte boş dönmemek için kamyona un saran şoför, gece Kütahya il sınırına girdiği sırada aracın lambalarının sönmesi ile kenara park etti. Yaklaşık 3 günlük yoldan gelen ve park ettiği yerde de arıza sebebini araştıran kamyon sahibi Muzaffer Doğu, 2 gün olduğu yerde bekleyen aracında soğuktan donmuş fare buldu.

Kamyonunda battaniye, yastık ve en sonunda da elektrik kablolarının fare tarafından yendiğini belirten kamyon sahibi Muzaffer Doğu,"Arabamın elektrik aksamı yolda arıza yaptı. 1 haftadır arıza arıyoruz arabada. Kabloları yemiş, onları yaptırdık. Tekrar arıza yaptı,komple aracın göğüs kısmını dağıttık öyle bulduk arızasını" sonra baktık içerisinde fare olduğunu gördük. Sonra baktık fare donarak ölmüş." dedi.

Tuna İşleyen