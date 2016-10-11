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Farklı şehirlerden gelip Kemerdere’yi temizlediler

Sosyal medya aracılığıyla Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen ve kendilerini ’Pikamp’ olarak adlandıran yaklaşık 40 doğa gönüllüsü, Çanakkale’ye bağlı Kemerdere köyünün Kemerdere mevkiinde çevre temizliği yaparak, bölgeyi temizledi.

Farklı şehirlerden gelip Kemerdereyi temizlediler

11 Ekim 2016 12:20

Kısa süre önce sosyal medyada oluşturulan ‘Kemerdere Temizlik Kampı’, doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Çanakkale Seramik Müzesi’nde görev yapan seramik sanatçısı Burak Çiftci’nin girişimleriyle başlatılan ve kısa sürede ses getiren temizlik etkinliğine; Adana’dan Diyarbakır’a, Mersin’den İstanbul’a çok sayıda vatandaş katıldı. 

Çanakkale’ye bağlı Kemerdere’de yapılan temizlik kampıyla ilgili açıklamalarda bulunan Burak Çiftci, "Yaklaşık iki hafta önce arkadaşımla bu bölgede kamp yaptım. Özellikle Kazdağları ve çevresinde yaptığım kamplar arasında beni en çok üzen yer bu mevkii oldu. Kemerdere göleti, deresi bu coğrafyada Roma döneminde yapılan su kemeri ile ünlü gerçek bir cennet. Zamanında bu taş köprü ile İda’dan Troia yaşam bölgesine kadar su taşınırmış. Fakat son zamanlarda popülaritesinin artmasıyla birlikte adeta katledilmiş. Aldığımız bilgilere göre gölet çevresini çevre köylerden gelenler ve günü birlikçiler duyarsız davranışlarıyla adeta çöplüğe çevirmişler. Aracın giremediği bir bölge. Daha önce buraya geldiğimde köyde yaşayanlar çöplerin kendileri tarafından toplandığını belirtmişti. Sadece beş hanesi bulunan bu güzel köyümüzde imece usulü bir çalışma yapmamız noktasında söz vermiştik. Belirli makamlardan iznimizi alarak, sosyal medyadan oluşturduğumuz etkinlikte, çok güzel insanlarla tanışıp bir araya geldik ve bölgeyi eski görünümüne kavuşturduk. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrenci arkadaşlarımız da vardı memur olanlar da. Emekliler de vardı esnaf da. Bu çalışmayla farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra bu kampta tanıştığımız bilinçli insanlar gibi birçok insanla, çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Bunun için ilk adımı attık. Kampa katılım sağlayan arkadaşlarımızın da kararıyla Pikamp adlı gönüllülük esasına dayalı bir grup kurduk. Hiçbir siyasi kuruma, kuruluşa, oluşuma bağlı kalmadan bu tarz kampları sürdürmeye karar verdik. Herkesi desteğe davet ediyoruz. Unutulmamalı ki; bu doğa nefes aldığımız kadarıyla bize emanet edildi. Emanete sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.

Kampa Diyarbakır’dan katılan Mevlüt Toy isimli vatandaş, etkinlik için bir hafta yolculuk yaptığını belirterek, "Etkinliği duyduk ve yola koyulduk. Biz kampçılar olarak günü birlikçi olarak tabir ettiğimiz vatandaşların çöplerini toplamak için buraya geldik. Topluyoruz ve bıkmadan toplamaya devam edeceğiz. Doğa bizim, hayvanların da insanların da hepimizin. Onu yok etmek de kurtarmak da bizim elimizde" diye konuştu.
Bir diğer katılımcı Mahmut Çifçi ise "Buraya gelme amacımız doğaya karşı sorumluluğu, bilinci olmayan insanların doğayı kirletmeleri ve yaşanamaz hatta bir sonraki kişilerin gelip de eğlenemeyeceği, kamp kuramayacağı bir hale getirmeleri. Biz bunu gördük ve gerçekten üzüldük. Tüm kayaların dipleri paramparça cam kırığıydı. Bu arkadaşlarla, özveriyle bunları temizledik ve temiz bir hale getirdik. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Gerçekten insanı üzüyor. Bu tür davranışlarda bulunan kişilere sesleniyorum; lütfen doğaya saygı göstersinler. En azından çocuklarımıza, çocuklarına ve bir sonraki nesillere rahatça gelebilecekleri bir yer bıraksınlar" şeklinde konuştu.

Kampa günü birlik Çanakkale’den katılan Gözde Sertyörü, "Burası gerçekten çok güzel ama inanılmaz kirli. Kemerdere’ye gelen arkadaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Doğaya sahip çıkalım" dedi.
Çanakkale 1915 İzcilik ve Spor Kulübü’nden Kortay Özcan da, amaçlarının doğayı temizleyerek gelecek nesillere daha iyi bir ortam bırakmak olduğunun altını çizdi. "Doğayı kirletmezsek doğanın bize vadettiği, verdiği çok şey var" diyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Mürvet Ağın, doğayı sevdiğini ve bu yüzden coğrafya okuduğunu söyledi. Ağın, özellikle temizlik kampı olduğu için katıldığını belirtti.
Kampa katılan doğaseverler yaptıkları temizlik çalışmasının sonucunda yaklaşık 25 büyük poşet dolusu çöp topladı.

Etiketler: Kemerdere, Pikamp


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