Farklı yaş gruplarından çocuklar yaz kampında buluşacak

Üç farklı yaş gruplarından olan çocuklar KidZania Yaz Kampı’nda bir çok aktivitede buluşacaklar. Yapılan açıklamaya göre yaz kampında her sabah gerçekleşecek açık hava aktiviteleri, müzik, dans ve spordan oluşan ortak aktiviteler, futbol, tenis ve dans gibi özel konseptlerle hazırlanmış tema aktiviteleri bulunuyor. Yaz Kampı’nda çocuklar kendilerini ve yeteneklerini keşfetme, ilgi alanlarını geliştirme ve yeni arkadaşlar edinme imkanı bulacaklar.

KidZania Yaz Kampı’nın açık hava aktiviteleri sabah sporu ile başlayacak. Öğle saatine kadar devam eden sokak oyunları ile çocukların motor becerileri gelişecek. Çocuklar bu aktivitelerde sosyalleşip, yardımlaşmayı öğrenecekler. Açık hava etkinlikleri; ip atlama, yakan top, hulahop, çuval yarışı, halat çekme, seksek ve fotoğrafçılıktan oluşuyor.

Akbatı Yaz Okulu 26 Haziran tarihinde başlayacak

Çocuklara keyifli ve aynı zamanda eğitici bir tatil fırsatı sunacak olan Akbatı Yaz Okulu 26 Haziran tarihinde başlayacak. 19 Temmuz’a dek sürecek yaz okulu, konusunda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek toplam 8 etkinlikten oluşacak. Çocuklara hobi kazandırmayı amaçlayan birbirinden ilgi çekici etkinlikler her Salı ve Perşembe günleri Festival Park alanında 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Çocuklar; Sanat Öğretmeni Hüseyin Özçoban ve Sanatçı Yiğit Yazıcı ile gerçekleşecek atölyelerde yeteneklerini artırırken, el becerilerini geliştirecek.

Etkinlik tarihleri

26 Haziran Salı - Buz Küpleriyle Kendi Kumaşımızı Yapıyoruz

28 Haziran Perşembe - Biz keşfediyoruz:

3 Temmuz Salı - Aksiyon Resmi Yapıyoruz

5 Temmuz Perşembe - Bu Yazıda Benim de Harfim Olsun

10 Temmuz Salı - Bu Benim Gölgem: Keith Haring’i Tanıyoruz

12 Temmuz Perşembe - Yiğit Yazıcı ile kocaman bir heykel tasarlıyoruz- 1. Bölüm

17 Temmuz Salı - Yiğit Yazıcı ile kocaman bir heykel tasarlıyoruz- 2. Bölüm

19 Temmuz Perşembe - Hey Çocuklar! Yaz Partisinde Buluşuyoruz