Biz bayanlar olarak, günlük hayatta sürekli kimyasallar ile karşılaşırız. Dışarı çıkarken ya da işe giderken kullandığımız makyaj malzemeleri, evlerimizde kullandığımız temizlik malzemeleri ve daha pek çok şey buna örnek olarak verilebilir. Peki, siz de sağlığınızı tehlikeye atmadan, bu ihtiyaçlarınızı gönül rahatlığı ile kullanmak istemez misiniz? Farmasi ile sağlıklı ve doğal bir hayat sürebilmeniz mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar...

Sağlıklı ve doğal ürünler;

Farmasi, 1950 yılında Dr. Cevdet Tuna tarafından kurulmuş olan, köklü ve saygın bir firmadır. Kurulduğu günden itibaren, kendi sermayesi ile üretim yapmış olan firma, 123 ülkede, sağlıklı ve doğal olan ürünleri ile Türkiye’yi temsil etmektedir. Firmanın ürünleri son teknoloji ile ve tamamen hijyenik koşullarda üretilmektedir. Ürünlerin başka bir özelliği ise içerisinde triclosan, paraben, SLS, kurşun gibi kanserojen maddelerin bulunmuyor olmasıdır. Ayrıca ürünleri hayvanlar üzerinde de test edilmez. Firma tarafından, hem sizin sağlığınıza hem de çevresindekilerin sağlığına önem verilmektedir.

Firmanın uluslararası alanda kendini kanıtlayabilmesi ise almış olduğu helal sertifikaları sayesinde olmuştur. ISO 9001 kalite belgesi sertifikası, bunun en büyük kanıtıdır. Ürünlerinin %100 doğal olmasının yanı sıra sunduğu farklı kazanç imkanları da mevcuttur. Gelin biraz da bu imkanlardan bahsedelim;

Ek kazanç sağlayın;

Farmasi ailesine üye olmak koşulu ile kendinizi ve sevdiklerinizi ödüllendirebilirsiniz. Farmasi kayıt sistemi ile firmadan iki türlü kazanç sağlayabilirsiniz. Network Marketing sistemi temelinde kazanç sağlayan firmanın çalışma koşulları şu şekilde;

- Eğer sadece üye olup ürün satarak para kazanmak isterseniz, hem kendi satın aldığınız ürünlerden indirim alabilir hem de sevdiklerinizi bu ürünler ile tanıştırırken ek kazanç sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinize katalog fiyatlarından vereceğiniz ürünleri, siz zaten indirimli olarak getirmiş olacaksınız. Böylece kazancınız atmış olacak.

- İkinci bir alternatif ise sisteme üye kaydetmeniz. Sevdiklerinizi ya da onların arkadaşlarını sisteme üye yaparak, onların da ürünlerini indirimli almasını sağlarken, yaptıkları alışverişlerden ve sisteme kayıt ettikleri üyelerden, siz kazanç sağlayabilirsiniz. Sistemde %3’lük bir kazançtan başlayarak %22 komisyon alabilen ‘Müdür’ seviyesine, hatta sigortalı bir çalışan olarak ‘Elmas Direktör’ seviyesine gelebilme imkânınız bulunmaktadır. Farmasi hakkında daha detaylı için https://www.farmasiuyeolun.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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