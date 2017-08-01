FARO, gerçek zamanlı, yerinde kayıt özelliğine sahip SCENE 7.0’ı tanıttı

Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği adli bilişimi ve 3D çözüm uygulamaları için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümlerinde dünyanın önemli şirketlerinden FARO, SCENE 7.0 yazılım platformunun hazır olduğunu duyurdu. SCENE 7.0, önceki sürüm SCENE 6.2’nin sunduğu, otomatik nesne tanıma, taramayı kaydetme ve yerleştirme gibi yüksek kaliteli, yüksek değerli fonksiyonları içerirken ve FARO Focus Serisi Tarayıcı 3D nokta bulutları için entegre gerçek zamanlı, yerinde kaydetme ile bir adım daha ileri gidiyor. SCENE 7.0'ın değeri, mimari, mühendislik, inşaat ve kamu güvenliği veya 3D verileri yakalama/tarama, analiz etme ve güçlendirme üzerine konumlanan bir endüstri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler tarafından değerlendirilebileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Daha önce sahada gerçek bir tarama gerçekleştirme, verileri kullanmaya başlamak için taramayı bir bilgisayar iş istasyonuna/PC'ye aktarma süreci, üç aşamalı bir işlemdi. Verileri 3D olarak tarama projesi, verileri proje merkezindeki fiziksel SD kartlarda depoluyordu. Sonra kullanıcı SD kartını ofise getiriyor ve SD kartını yüklemek için bir iş istasyonu/PC'ye fiziksel olarak takıyordu. Sonunda, SD kartlardan yüklenen tüm taramalar, kaydedilebiliyordu (örneğin, ofisteki bilgisayar iş istasyonu/PC'deki birleşik bir veri noktaları grubuna mantıksal olarak entegre oluyor ve daha sonra veriler son kullanıma hazır hale geliyordu). SCENE 7.0, kesintisiz olarak daha verimli bir süreci destekliyor. Gerçek zamanlı, yerinde kayıt, ister tek bir taramadan gelsin, isterse aynı anda yapılan birden çok taramadan gelsin, 3D olarak taranan verilerin gerçek zamanlı olarak ordaki bir bilgisayar iş istasyonu/PC'ye kablosuz olarak doğrudan aktarılmasına (yani SD kart gerekmeden) izin veriyor. Ayrıca, taramalar sahada gerçek zamanlı olarak iş istasyonu/PC bilgisayarda otomatik olarak düzenleniyor. Bu, endüstride rakipsiz yeni güçlü bir kullanıcı avantaj seti sağlıyor" ifadeleri kullanıldı

Artırılmış verimlilik

Ofis içinde veri işleme oldukça azaltılıp, bazı durumlarda da tamamen ortadan kaldırıldığı bildirilirken; kullanıcılar, ofise kayıtlı bir ürünle gelip hemen çalışabiliyorlar. Ayrıca, daha büyük proje veya daha fazla tarama, proje süresi ve kullanılacak insan kaynakları açısından daha fazla verimliliğin sağlanmasını gerektiriyor.

Genişletilmiş güven

FARO FocusS serisi tarayıcı kullanıcıları, sahadayken de taramaları/projeleri ön izleme yapabileceği, proje gereksinimlerinin tümünün hesaplandığını sahadayken de onaylayabilir ve gerçek zamanlı olarak sahada gerekli ayarlamaları yapabileceği belirtildi.

Ticari Direktör Joseph Arezone, "SCENE 7.0, kuşkusuz türünün en gelişmiş yazılım platformudur. FARO FocusS Serisi Lazer Tarayıcı kullanıcısının verimliliğini, 3D veri yakalamak, işlemek ve analiz etmek için uygun maliyetle sunulan herhangi bir donanım ve yazılım çözümü paketi için mevcut olanın ötesinde önemli ölçüde yükseltir. Gerçek zamanlı, yerinde kayıt önemli bir kilometre taşıdır, ancak nokta bulutunun temizlenmesi için harcanan değerli saatleri ortadan kaldıran ve işlem sonrası sürede belirgin düşüşler sağlayan 'akıllı' filtreleme de dahil olmak üzere verimi artıran özelliklerden sadece biridir" dedi.