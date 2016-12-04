Bursa Ak Parti Gençlik Kollarının düzenlediği 1 Usta 10 Çırak etkinliğine katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk gençlere önemli öğütler verdi. Bursa'da Merinos Kültür Kongre Merkezinde Cumartesi akşamı yapılan etkinlikte konuşan Bakan Faruk Çelik; Türkiye'nin dışında vicdanlı bir ülke olmadığını vurgulayarak "Biz 3 milyon Suriyeli insana kapımızı açarken paramızın çok olup olmadığını düşünmedik. O silah ticareti yapan ülkelere göre paramız yok ama insanlığımız çok. Avrupa Birliği olarak onlar; demokrasi derler darbeye karşı çıkmazlar, insan hakları derler Akdeniz'in bebek mezarı olmasına seyirci kalırlar" açıklamasında bulundu.

"Batı vicdanı, Doğu ise aklı yeniden keşfederse dünyada huzur olur. Batı vicdanı keşfetmez, doğu aklı değerlendirmezse dünya da bölge de kurtulamaz. Ortadoğu coğrafyasına baktığımızda üniversite okuma oranıyla Avrupa da üniversite okuma oranı arasında çok büyük uçurum var. Batı için ise vicdanlarını kaybettikleri için Ortadoğu'nun halini görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Terör terörle temizleme savaşıyla karşı karşıyayız"

Ortadoğu'da 100 yıllık haritaların güncellenmesi yapıldığı söyleyen Bakan Çelik "Bundan 100 yıl önce sınırları belirlerken insanları değil petrolü göz önüne alarak cetvelle harita çizdiler. Ortadoğu da yaşayan insanları umursamamaya devam etmiş olurlar eğer vicdanlı davranmazlarsa" dedi.

Yusuf Ali Arslan