Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla TZOB Otel’de düzenlenen programa katıldı. Bakan Çelik, program sonrasında basın mensuplarının sorularını değerlendirdi. Bakan Çelik, basın mensuplarının İtalya’nın Türk fındığının en tehlikeli ürün olduğu yönündeki iddialarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Fındık konusunda biz sektörün tüm temsilcileri ile görüştük. Bazı kararlar aldık. Destekleme politikamız aynen devam ediyor. Rekolte açıklamasını tek elden yaptığımızı da belirtmiştik o da oldu. Bakanlık bünyesinde fındıkla ilgili özel bir birim oluşturduk onu resmi olarak ilan edeceğiz. Şimdi fındıkla ilgili özellikle bahsedilen hastalıklarla ilgili olarak da biz gerekli çalışmayı yaptık yani bunun tedavisi ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Ana sorun bizim fındık bahçelerinin yenilenmesi meselesidir. O konuyu da kalite ve verim açısından çalışıyoruz. Bahçelerimizin yenilenmesi gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fındık bizim göz bebeğimiz, son derece önemli bir ürün. Fındık rahatlıkla tüketilebilir. Bunlar politik değerlendirmelerdir. Piyasayı etkileme değerlendirmeleridir. Bunlara kulak asılmamasını özellikle ifade ediyorum. Malum ‘ekmek aslanın midesinde’, herkes pazar elde edebilmek için bu şekilde kampanyalar yürütüyorlar. Bunların aslı astarı yok gördüğünüz gibi güvenle yiyorum.”

Enflasyon sepetinden tarım ürünlerinin azaltılmasına ilişkin soruya ise Bakan Çelik, “Komisyon kuruldu. Azaltılması şeklinde bir durum henüz söz konusu değil. Bu konuda çalışma yapılacak. Gıda enflasyonu diye ifade edilen bu alandaki aksaklıklar giderilerek o oranın düşürülmesi sağlanacak” yanıtını verdi.