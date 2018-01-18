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Faruk Yıldız’dan öğrencilere ’okuma’ tüyoları

Genç Yazar Faruk Yıldız, “Kitap boş zaman işi değildir. Aksine ufkumuzu açan bir ihtiyaçtır. Bir cümle hayatınızı değiştirebilir, o cümleyi bulmak için okuyun” dedi.

Faruk Yıldızdan öğrencilere okuma tüyoları

18 Ocak 2018 12:01

İkinci baskıya hazırlanan romanı “Evvel Zaman İhtilali” ile büyük beğeni toplayan Faruk Yıldız, öğrencilerle edebiyat söyleşilerini sürdürüyor. Ünlü yazarın bu seferki adresi ise Samsun Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Etkinlikte ‘neden, nasıl ve ne okumalıyız’ sorularına yanıt veren Yıldız, “Okumak, tahsil görmek değildir. Okul yalnızca diploma sahibi yapar. Ders kitaplarıyla yetinmek büyük bir hata. Hayat bir ders kitabına sığamayacak kadar zengin güzelliklerle dolu. Ufkumuzu açacak kitaplar belki tozlu raflarda, el uzatmadığımız köşelerde sessizce bizleri bekliyor” dedi.

“SİZİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPMAYAN OKUMA BOŞA ÇABADIR”

Gençlerin okumaya, dünyanın da okuyan bir Türk gençliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Faruk Yıldız, “Bir medeniyet kurma iddiamız varsa bunun yolu ilimden geçiyor. ‘Söz sihirdir’ diyor Efendimiz. Bu gücü dünyayı ve kendimizi güzelleştirmek için neden kullanmayalım! Kitap bu sihrin en kuvvetli kaynağı” diye konuştu. Öğrencilere nasihatlerde bulunan başarılı yazar, “Kitap boş zaman işi değildir. Aksine ufkumuzu açan bir ihtiyaçtır. Bir cümle hayatınızı değiştirebilir, o cümleyi bulmak için okuyun. Ama sizi daha iyi bir insan yapmayan okuma boşa çabadır” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Yıldız, öğrencilere kitap imzaladı.

Etiketler: Faruk Yıldız

 

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