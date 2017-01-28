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Fas İçişleri Bakanlığı: DEAŞ’ın planlarını bozduk

Fas İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın tehlikeli bir saldırı planının engellendiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonla ülkenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 7 kişilik bir DEAŞ hücresinin çökertildiğini de bildirdi.

Fas İçişleri Bakanlığı: DEAŞın planlarını bozduk

28 Ocak 2017 11:11

Fas İçişleri Bakanlığı, istihbarat tarafından yapılan çalışmalarda Cedide şehrinde büyük bir eylem planlaması yapan bir teröristin yerinin tespit edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonda, kızıl ötesi ışığa duyarlı gece görüş dürbünlü makineli tüfekler, 7 tabancadan oluşan ateşli silahlar, çok miktarda yaşam malzemesi, dört büyük bıçak, iki telsiz cihazı ve askeri kıyafetler, teleskopik coplar, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal sıvılar, iki tane intihar yeleği ele geçirildi.

Bakanlık, 2016 yılında Fas’ta çoğunluğu DEAŞ olmak üzere 19 terör hücresinin çökertildiğini de açıkladı. Fas İçişleri Bakanlığı, 2002’den bugüne kadar, 46’sı DEAŞ’lı bağlantılı olan 167 terör hücresinin çökertildiğini bildirdi.

Fas hükümeti ise, içlerinde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bin 500 kadar Faslı'nın Suriye’de DEAŞ terör örgütüne katıldığını tespit etti.

Leyla El Abidi 

 

Etiketler: DEAŞ, Fas İçişleri Bakanlığı


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