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Fas, 'Muhammed VI' uydusunu fırlattı

Fas, Guyana Uzay Merkezi’nden, Kralları 6. Muhammed'in adı verilen uyduyu fırlattı.

Fas, Muhammed VI uydusunu fırlattı

08 Kasım 2017 13:50

Fransız “Thales Eleania Spice”, “Airbus Defense and Spice” şirketleri tarafından üretilen uydunun ulusal toprakları izlemek için geliştirildiği belirtilirken özellikle harita planlaması, tarım faaliyetlerinin izlenmesi, doğal afetlerin önlenmesi, çevresel gelişmelerin ve çölleşmenin izlenmesi, sınır ve deniz gözetimi için kullanılacak. Bu uyduyla birlikte Fas’ın ikinci uydusu olan “Muhammed VI” Mısır ve Güney Afrika’dan sonra uzay teknolojisinde üçüncü Afrika gücü olacak. Kraliyet, Fas’ın Sale şehrinde bulunan bir alıcı istasyon aracılığıyla, ulusal bölgenin görüntüsünü elde edebilecek.

Öte yandan, Fas, 10 Aralık 2001’de ilk uydusunu Kazakistan’da bulunan uzay üssünden fırlatmıştı.

Meryem Taidi

Etiketler: Fas, Guyana Uzay Merkezi, uydu

 

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