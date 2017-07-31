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Faslı kuryenin midesinden 102 kapsül esrar çıktı

Fas’ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul’da gelen Faslı uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 102 adet kapsüller halinde esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesinin midesindeki esrar kapsülleri çekilen MR'la ortaya çıkarıldı.

Faslı kuryenin midesinden 102 kapsül esrar çıktı

31 Temmuz 2017 18:06

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fas’ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul’a gelen Faslı M.M.’yi (41) takibe aldı. Polis, 30 Temmuz Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Kazablanka’dan İstanbul’a gelen M.M.’yi havalimanında gözaltına aldı.

Polis, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği M.M.’nin valizinde yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş 9 adet esrar kapsülü ele geçirdi. Faslı kuryenin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen M.M.’nin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 102 adet kapsül daha bulundu. Toplam 480 gramı bulunan uyuşturucu maddeye el koyan polis, şüpheli M.M.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Faslı M.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: esrar, Fas, kurye


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