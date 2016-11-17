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Fason üreticiye '15 yaş' uyarısı

Çalışma Bakanlığı, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü çocuk işçiler konusunda uyardı: Sektörde 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Çocukları çalıştırma yaşına ve yasağına aykırı davranıldığının tespiti halinde 1.560 TL ceza kesilir.

Fason üreticiye 15 yaş uyarısı

17 Kasım 2016 10:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kaçak 'çocuk işçiliği'ni önlemek için kontrolleri sıklaştırdı. Özellikle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yaygın olduğu belirlenen sorun konusunda ihracatçı birliklerinden firmalara kadar kesimler uyarıldı. Tek tek yaptırımların hatırlatıldığı bilgi notu gönderilen patronların, "Çocuklara iyilik yapıyoruz, yardımcı oluyoruz" gerekçelerine de, "Aile Bakanlığı gerekli sosyal destekleri sağlıyor" yanıtı verildi. Özellikle fason üretim yapan firmalarda sorunun daha sıklıkla yaşandığı hatırlatılırken, şu uyarılarda bulunuldu:

TEDBİR ALMAK ŞARTIYLA

- Hazır giyim/ konfeksiyon sektöründe 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış olanlar ise mevzuatta belirtilen çalışma süreleri ve iş sağlığı-güvenliğine dair koruyucu tedbirler alınmak şartıyla çalıştırılabilir.

- Ana tedarikçilerde çocuk işçiliği konusunda gösterilen hassasiyetin fason üretim zincirinde de aynı şekilde gösterilmesi gerekir.

- Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği tespit edilirse, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza öngörülüyor. Eğer bu yanlış bir yıl içinde tekrarlanırsa, her bir bildirge için asgari ücretin 5 katı yaptırım uygulanıyor.

Sekiz saat çalışma bir saat dinlenme

- Genç işçilere, 8 saatlik çalışma günü için 1 saat ara dinlenme verilmesi gerekiyor. Bu süre tanınmazsa da verilecek ceza bin 560 TL olacak. l Ücretleri ödenmez veya eksik ödenirse, özlük hakları verilmezse, her işçi için her ay 161 TL ceza kesilecek.

- Genç işçilerin sağlık gözetimlerinin 6 ayda bir yaptırılmaması, sağlık güvenlik riskleri ve koruyucu tedbirler hakkında bilgilendirilmemesi halinde cezanın miktarı bin 301 TL uygulanıyor.

'İyilik yapıyoruz' diyenlere: Siz değil bakanlık yardım eder!

- Fason üretim yapan firma sahiplerinin, çocuk işçiler için iyilik yaptıklarını düşünmeleri ve bu çocukların ihtiyaç sahibi olduklarını söylemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ihtiyaç halindeki çocuklar ve aileleri için halihazırda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vasıtasıyla uygulamakta olduğu çeşitli sosyal yardım ve destek programları mevcut. İşverenlerin, yardıma ihtiyaç duyan bireyler veya korunma ihtiyacı olan çocukları Alo 183, 155 veya 156 numaralı telefonlara bildirmeleri gerekir.

- İşverenlere Alo 170 numaralı Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni de konu hakkında arayabilecekleri belirtildi.

İZİNSİZSE 8.848 TL CEZA

- Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranıldığının tespiti halinde bin 560 TL ceza veriliyor.

- Çalışma izni olmadan çalıştırılan her yabancı için 8 bin 848 TL kesiliyor.

-Genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yasaklara uymamanın cezası bin 560 TL.  

Hakkı Kurban - Akşam gazetesi


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