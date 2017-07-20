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FATAH Mescid-i Aksa için yürüdü

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (FATAH), İsrail’in kutsal yerlere yönelik aldığı benzeri görülmemiş tedbirleri protesto etmek için Gazze Meydanı’ndan BM Genel Merkezine yürüdü.

FATAH Mescid-i Aksa için yürüdü

20 Temmuz 2017 21:51
FATAH Mescid-i Aksa için yürüdü - Tıkla İzle

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi, İsrail’in kutsal yerlerdeki duruma ilişkin aldığı yeni tedbirleri protesto etti. Gazze şehrinin batısındaki BM merkezine doğru yürüyen göstericiler, BM Genel Sekreterinden uluslararası topluma Kudüs’e karşı sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik çağrıda bulunmasını istedi.

FATAH üyesi Osama el Farra, İsrail’in Mescidi Aksa ve Kudüs’teki Filistinlilere karşı benzeri görülmemiş tedbirleri sürdürdüğünü belirterek Kudüs’ü Yahudi kentine dönüştürmek istediğini ifade etti. Farra, Mescidi Aksa girişlerine elektronik kapı koyma girişimlerinin, uluslararası yasaların güvence altına aldığı ibadet özgürlüğüne ve Filistinlilerin kutsal yerlere girme hakkına karşı yeni bir saldırı olduğunu belirtti.

Muhammed Rabah 


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