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Fatih Akın'a Altın Küre ödülü

Türk kökenli yönetmen Fatih Akın, son filmi Paramparça ile 'En İyi Yabancı Film' kategorisinde Altın Küre kazandı.

Fatih Akına Altın Küre ödülü

08 Ocak 2018 10:36

Oscar ödülleri öncesi en önemli ödül olan Altın Küre Ödülü alan filmin baş rollerini Diane Kruger ve Numan Acar paylaştı. Beverly Hills'de düzenlenen 75'inci Altın Küre Ödül töreninde Fatih Akın sahneye başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin Almanya genelinde işlediği cinayetleri mercek altına alan filminde Hamburg’da Neonazi bir çiftin düzenlediği bombalı saldırısı sonucu eşini ve oğlunu kaybeden bir Alman kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı.

Mehmet Koca

Etiketler: Altın Küre ödülü, fatih akın

 

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