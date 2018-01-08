Fatih Akın'a Altın Küre ödülü

Oscar ödülleri öncesi en önemli ödül olan Altın Küre Ödülü alan filmin baş rollerini Diane Kruger ve Numan Acar paylaştı. Beverly Hills'de düzenlenen 75'inci Altın Küre Ödül töreninde Fatih Akın sahneye başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin Almanya genelinde işlediği cinayetleri mercek altına alan filminde Hamburg’da Neonazi bir çiftin düzenlediği bombalı saldırısı sonucu eşini ve oğlunu kaybeden bir Alman kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı.

Mehmet Koca