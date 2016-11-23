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Fatih Belediyesi ilkokul öğrencilerine diş seti hediye etti

‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında Fatih’te ilkokul öğrencilerine Fatih Belediyesi tarafından diş macunu ve fırçasından oluşan set hediye edildi.

Fatih Belediyesi ilkokul öğrencilerine diş seti hediye etti

23 Kasım 2016 12:44

Fatih’te bulunan ilkokul 1'nci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ve bilgi evi öğrencilerine ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında toplam 25 bin adet diş fırçası ve macunu dağıtıldı. Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlerden ilki Muallim Naci İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katıldığı etkinlikte Başkan Demir, öğrencilere diş sağlığı ile ilgili eğitim verdi.

“Yeterli bilinç yok”
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimi olan Başkan Mustafa Demir, ağız ve diş sağlığının önemini de öğrencilere anlattı. İlkokul öğrencilerine diş setlerini dağıtan Mustafa Demir, ağız ve diş sağlığı hakkında yeterli bilincin oluşmadığını söyledi. Her yıl bu bilincin artarak devam ettiğini ifade eden Demir konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu yılla beraber yaklaşık 140 bin tane diş seti dağıtmış olacağız. Her yıl bunu yapıyoruz Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara dağıtıyoruz bu ağız bakım setlerini. Hedefimiz de ağız ve diş bakımı, diş fırçalama alışkanlığının oluşturulması. Maalesef ülkemizde hala bu konuyla ilgili çok yaygın bir bilinç yok diş fırçalamayla ilgili. Mümkün olduğunca dişlerin nasıl fırçalanacağı, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu, genel vücut sağlığı açısından da son derece kritik öneme sahip olduğunu çocuklarla paylaşıyoruz. Neticede bunlar bizim çocuklarımız ve bu alışkanlıkları mutlaka edinmeleri gerekiyor.” 

Etiketler: ağız ve diş sağlığı, fatih belediyesi, Mustafa Demir


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