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Fatih, Beyoğlu, Güngören, Bağcılar elektrik kesintisi

Fatih, Beyoğlu, Güngören, Bağcılar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbullular bu haftasonu karanlıkta kalacak. Peki Fatih, Beyoğlu, Güngören ve Bağcılar’da elektrikler ne zaman gelecek?

Fatih, Beyoğlu, Güngören, Bağcılar elektrik kesintisi

25 Şubat 2017 10:44

İstanbullular bu haftasonu karanlıkta kalacak. Fatih, Beyoğlu, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ elektrik kesintilerini internet sitesinden duyurdu. Sizler için elektrik kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde olduğunu derledik. Fatih, Beyoğlu, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? 

FATİH’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 ŞUBAT CUMARTESİ: KATİP KASIM Mh., AKSARAY Cd., ALACA CAMİİ Sk., AYRIK Sk., FABRİKA Sk., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., İMRAHOR HAMAMI Sk., KATİP KASIM CAMİİ Sk., LANGA HİSARI Cd., LANGA KARAKOLU Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., ZİNDANDELEN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 07:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 ŞUBAT PAZAR: KATİP KASIM Mh., AYRIK Sk., AKSARAY Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., İMRAHOR HAMAMI Sk., KATİP KASIM CAMİİ Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., LANGA HİSARI Cd., LANGA KARAKOLU Sk., ZİNDANDELEN Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., FABRİKA Sk., ALACA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

PİYALEPAŞA Mh., AÇIK Sk., AVCILAR Sk., CAN Sk., CAN KARDEŞLER Sk., DİRİ Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., GÜZELLER Sk., KAYIŞOĞLU Sk., KÜÇÜK EFEM Sk., MENEVŞE Sk., OKÇULAR ÇEŞME Sk., PİYALEPAŞA Cd., SAĞLIK OCAĞI Sk., ŞENAY Sk., TOROS Sk., ÜLEV Sk., YARPUZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ Mh., SOKULLU MEHMET PAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 ŞUBAT CUMARTESİ: BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., EMRAH Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 ŞUBAT PAZAR: HÜRRİYET Mh., SEDEF Sk., ZÜMRÜT Sk., BARBAROS Mh., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ

Türkiye Elektrik Kurumu 15 Temmuz 1970 tarihli ve 1312 sayılı yasa ile kurulmuştur. 12 Ekim 1970 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 23 Şubat 1983 tarihli ve 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul ili merkez almak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Marmara Bölgesi illerinde Türkiye Elektrik Kurumu'na bağlı olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak devam etmiştir. 1989 yılında İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi adını almış ve faaliyet alanı İstanbul ili ile sınırlandırılmıştır. 1993 yılında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adını almıştır. BEDAŞ, özelleştirme kapsamında Limak-Cengiz-Kolin Konsorsiyumuna 1.960.000.000 Amerikan Doları karşılığında satılmıştır.
 

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