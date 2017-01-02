Ortaköy'de eğlence mekanı Reina'da yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih Çakmak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çakmak'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından helallik almak için evine getirildi. Cenazeye Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan da katıldı.

Fatih Çakmak'ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Bağcılar Güneşli Mezarlığına götürüldü.

Emrah Kuş - Hülya Keklik



