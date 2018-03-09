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Fatih Erbakan: 'Atacağımız adımlarla asıl sahneler başlayacak'

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Vakfını kurduğumuz günden beri 4 senedir izlediğiniz sahneler filmin sadece fragmanıydı bundan böyle filmin kendisini izleyeceksiniz" dedi.

Fatih Erbakan: Atacağımız adımlarla asıl sahneler başlayacak

09 Mart 2018 23:27

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7'nci yılında Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Konuştuğunu Yapan Adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" programıyla anıldı. Mehteran gösterilerinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet'in Prof. Dr. Necmettin Erbakan için yaptığı beste çalındı. Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kendilerini çok yakından izlediklerini belirttiği dış güçlere ve dünya siyonizmine seslenerek Erbakan Vakfı'nı kurdukları günden beri 4 senedir izlenilen sahnelerin filmin sadece fragmanı olduğunu ve bundan böyle filmin kendisini izleteceklerini dile getirdi.

"Atacağımız adımlarla asıl sahneler başlayacak”
Çok kısa bir zaman içerisinde atacakları asıl adımlar neticesinde asıl sahnelerin başlayacağını dile getiren Erbakan, "Bu filmin sahnelerinde ikinci Yalta Konferansı olacak, bu filmin sahnelerinde Ayasofya Cami'nde cuma hutbesinde İslam birliğinin ilanı olacak. Bu filmin sahnelerinde hep beraber Mescidi Aksa'da kılacağımız şükür namazı olacak ve bu filmin sahnelerinde siyonizmin diz çöküşü olacak. Allah'ım bizlere Erbakan hocamızdan devraldığımız o kutlu sancağı en yüksek burçlara dikmeyi nasip eylesin" dedi.

Program sonunda, Erbakan Vakfı tarafından umreye götürülecek kişilerin belirlenmesi için Fatih Erbakan tarafından kura çekimi yapıldı. Programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Erbakan Vakfı İl Başkanı Kasım Kılıç, çeşitli siyasi temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.  

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ
 

 

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