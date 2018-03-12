Fatih Erbakan babasının adı verilen bulvarın açışına katıldı

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, düzenlenen törenle açıldı. 30 metre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğunda, üç gidiş ve üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın trafiğin rahatlamasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bulvarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, hedeflerinin kalkınmış, büyümüş ve gelişmiş bir Elazığ olduğunu belirterek, "Şehrin dört bir yanında kazandırdığımız mega projelerle bir yandan şehri geleceğe hazırlarken, bir yandan da şehir ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yapılmış olan yatırımlar ve bu yatırımlarda çalışan kişileri göz önüne aldığımızda 4 yılda istihdam temin ettiğimiz kişi sayısı 28 bin 232’dir. İlimize yapmış olduğumuz yatırımlar 536 milyonun üzerindedir. İlimizdeki esnafımız bu yatırımlarla şehrin ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda sıcak parayla da buluşmanın desteğini sağladık. Bu yatırımlarla ilimiz 2014 yılında yaşanabilir şehirler arasında 49. sırada iken, 2017 yılında 19. sıraya yükseldi. Hedefimiz 2023 yılına kadar ilk on şehir arasına sokmaktır” dedi.

Babasının yıllar boyunca Elazığlılar ile son derece kuvvetli ve derin bir manevi bağının olduğunu dile getiren Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan ise, “Elazığlılarla ayrı bir sevgisi ve muhabbetti vardı. Elazığ’ın manevi özelliğini ve değerini çok iyi biliyordu. İmanın kalesi olarak tanımlamıştı. Elazığ’a hünkar mahfili tabirini layık görmüştü. Başbakan olduğu zaman ilk ziyaretini Elazığ’a yapmıştı. Kendisine rahmet diliyorum. Bu bağ tek taraflı değil, karşılıklıydı. Yıllar boyunca Elazığlılar da kendisini bağrına bastı. Mili görüş hareketine Elazığlılar yıllar boyu en büyük desteği verdi” diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinin faaliyet yaparken ileriki kuşakların hak ve hukuklarını gözeterek çalıştığını vurgulayan AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da, “Bu anlayış, bu hareketin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında bir belediyecilik faaliyeti ile yereli tanzim edip, oradan ulusalı tanzim ve daha sonra da küresel dünyada söz sahibi yapan bir harekat haline dönüştü. Başından beri yaslanmış olduğu milli, yerli ve manevi değerleri perspektif alan bir siyasi anlayışla yoluna devam etmiş bir hareketin çalışmalarıdır. Bu kadro çalışıp yerelde büyük hizmetler ortaya koyarken, genelde de çok büyük atılımlar yaptı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile bulvar ulaşıma açıldı. Programa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AK Parti Adana Milletvekili Enver Ünüvar, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.