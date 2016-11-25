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Fatih Erbakan: Erbakan hocamız, yıllar önce FETÖ’nün kirli yüzünü görüyordu

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın yıllar önce FETÖ’nün kirli yüzünü görerek, “Bu cemaatin, bu grubun okullarına, dershanelerine, sohbetlerine çocuklarınızı gönderirseniz bu çocuklar yarın bir gün Siyonizm’in askeri olurlar diyordu” dedi.

Fatih Erbakan: Erbakan hocamız, yıllar önce FETÖnün kirli yüzünü görüyordu

25 Kasım 2016 20:52

Erbakan Vakfı Erzurum Temsilciliğinin açılışı için Erzurum’a gelen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Müftülük Konferans salonunda ‘Irkçı Emperyalizmin ve Siyonizm’in Planlarından Kurtulmanın Yolları’ konulu konferansta konuştu. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın yıllar önce FETÖ’nün kirli yüzünü gördüğünü belirtti. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ortada 15- 25 Aralık olayı daha yokken 15 Temmuz darbe girişimi daha yokken 20 sene 30 sene evvel bugün terörist diye ifade kullanan kimselerin o kişilerle ilgili olarak o dönemde isimlerini besmeleyle ağzına aldığı dönemde Erbakan hocamıza sorduklarında diyordu ki bu cemaatin bu grubun okullarına, dershanelerine, sohbetlerine çocuklarınızı gönderirseniz bu çocuklar yarın bir gün Siyonizm’in askeri olurlar diyordu. O dönemde Erbakan hocamızın bu sözleri en yakınları tarafından bile yadırganıyordu. Kendisine açıkça söyleyemeseler de içlerinden hocam amma yaptınız. Hani deyin ki bu çocuklar şuursuz olur, bilinçsiz olur, işe yaramaz adam olur, bu çocuklardan yarın bir gün fayda gelmez deyin tamam ama Siyonizm’in askeri olur demek ne demek hocam. Adamlar ayet okuyor, hadis okuyor, risale okuyor. Nur yüzlü adamlar, başlarından takke eksik olmuyor. Dünyanın dört bir yanında bu kadar hizmet yapıyorlar. Bu adamların okuluna giden sohbetine giden nasıl olur da Siyonizm’in askeri olur diye içlerinden geçiriyorlardı. Fakat 20 sene 30 sene sonra 15 Temmuz gecesinde dış güçlerin yönlendirmesiyle yaptıkları bu kalkışmanın olduğu gece Erbakan hocamızın o sözleri ne kadar doğru ve gerçek olduğunun ispatlandığı bir gece oldu” diye konuştu. 

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

Etiketler: Fatih Erbakan, fetö


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