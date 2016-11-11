Karaman Belediyesi tarafından otogar yanına yaptırılan ve 30 bin metre kare alana sahip olan parkın açılış törenine, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İnşallah bu park rahmetli Erbakan hocamızın isminin aynı zaman da onun fikirlerinin, davasının, zihniyetinin canlı tutulmasına, yaşamasına vesile olacak bir park olur. Onun davasının, onun isminin, onun fikirlerinin yeni nesillere aktarılmasına vesile olacak bir hizmet olur. Buradan bu parkın yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü tarafından hizmete açıldı. Açılışın ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Fatih Erbakan ve davetlilere parkı gezdirdi.



Mehmet Dağlı

