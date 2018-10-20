Fatih Erdin, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Laszlo Pap Arena'da 114 ülkeden 860 güreşçinin katıldığı şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan 86 kiloda Fatih Erdin, birinci turda Alman rakibi Dudarov'u yendi. İkinci turda Slovak güreşçi Makoev‘i yenen Erdin, çeyrek finalde Koreli rakibi Kim'i yenerek yarı finale çıktı. Finale çıkma mücadelesinde Rus asıllı İspanyol güreşçi Taymuraz Naskadia Friev'i kendinden emin bir güreşle 7-4 yenerek adını finale yazdırdı. Erdin yarın finalde Rus güreşçi ile karşılaşacak.

74 kilodaki Soner Demirtaş ilk turda Guatemalalı rakibi Rojas'ı 11-0 yendi. İkinci turdaki Slovak rakibini de geçen Demirtaş çeyrek finale yükseldi. Yarı finale kalmak için Belarus rakibini 2-0 yenen Soner Demirtaş ilk dörde kaldı. Finale kalma maçında Gürcü rakibi Avdantil Kentchadze'ye mağlup olan Demirtaş yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Bugün mindere çıkan dünya şampiyonu 125 kiloda Taha Akgül ise yarı finale kalma maçında İranlı rakibine yenildi. İranlı rakibinin finale kalma maçında Gürcü rakibine yenilmesiyle Akgül şampiyonadan elenmiş oldu.

61 kiloda mücadele eden Recep Topal ise Bulgar rakibi Dupov'a yenilerek şampiyonadan elendi.

Mehmet Başaran