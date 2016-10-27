Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fatih Karagümrük - Göztepe maçının ardından

Fatih Karagümrük - Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek kupada gruplara kaldıkları maç sonrası, "Bu kupayı kazanmış bir takım olarak kupada yer almak istiyorduk. Gruplara kaldığımız için çok mutluyuz" dedi.


27 Ekim 2016 14:46

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti ve gruplara kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Mutlu Kaya ve Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mutlu Kaya: “Bizim oyuncular genç ve tecrübesiz”
Keyifli bir maç olduğunu belirten Kaya, “Golü yedikten sonra toparlanmaya çalıştık. Bireysel olarak baktığımız Göztepe göre bizim oyuncular genç ve tecrübesiz. Önümüzdeki lig maçına konsantre olmamız lazım. Kahramanmaraşspor maçı ile birlikte çıkışımızı devam ettireceğiz. Göztepe’ye başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Okan Buruk: “Gruplara kaldığımız için çok mutluyuz”
Türkiye Kupası’na önem verdiklerini belirten Okan Buruk, “Göztepe tarihine baktığımız zaman, bu kupayı kazanmış bir takım olarak kupada yer almak istiyorduk. Gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Öncelikle oyuncularımız tebrik etmek istiyorum. Maç ayırt etmeden yüzde yüz ile oynuyorlar. Son hafta ligde oynamayan oyuncuları oynattık. Genç oyuncularımızı görmek istedik. Bugün altyapımızdan 5 oyuncuyu oynattık. Bunlar bizim için çok önemli. Sonuç 3-0. Oyun iyi bir oyun. Bunlar bizim için önemli şeyler. Oyuncularımdan çok memnunum. İnşallah ligde ve kupada iyi yerlere geleceğiz” diye konuştu.,

Oğuzhan Ort
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!