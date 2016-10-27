Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti ve gruplara kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Mutlu Kaya ve Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mutlu Kaya: “Bizim oyuncular genç ve tecrübesiz”

Keyifli bir maç olduğunu belirten Kaya, “Golü yedikten sonra toparlanmaya çalıştık. Bireysel olarak baktığımız Göztepe göre bizim oyuncular genç ve tecrübesiz. Önümüzdeki lig maçına konsantre olmamız lazım. Kahramanmaraşspor maçı ile birlikte çıkışımızı devam ettireceğiz. Göztepe’ye başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Okan Buruk: “Gruplara kaldığımız için çok mutluyuz”

Türkiye Kupası’na önem verdiklerini belirten Okan Buruk, “Göztepe tarihine baktığımız zaman, bu kupayı kazanmış bir takım olarak kupada yer almak istiyorduk. Gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Öncelikle oyuncularımız tebrik etmek istiyorum. Maç ayırt etmeden yüzde yüz ile oynuyorlar. Son hafta ligde oynamayan oyuncuları oynattık. Genç oyuncularımızı görmek istedik. Bugün altyapımızdan 5 oyuncuyu oynattık. Bunlar bizim için çok önemli. Sonuç 3-0. Oyun iyi bir oyun. Bunlar bizim için önemli şeyler. Oyuncularımdan çok memnunum. İnşallah ligde ve kupada iyi yerlere geleceğiz” diye konuştu.,

Oğuzhan Ort

