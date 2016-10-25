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Fatih Karagümrük maçı Göztepelilere yasak

Göztepeli taraftarlar, Fatih İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun verdiği karar üzerine Ziraat Türkiye Kupasında oynayacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçında stada alınmayacak.

Fatih Karagümrük maçı Göztepelilere yasak

25 Ekim 2016 14:24

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turun maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Göztepe’ye kötü haber geldi. Fatih İlçe Spor Güvenlik Kurulu, yapılan toplantıda 27 Ekim Per?embe günü oynanacak olan Fatih Karagümrük- Göztepe müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Fatih Karagümrük-Göztepe futbol müsabakasında herhangi bir olay ya?anmaması için, 6222 Sporda ?iddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 5. maddesi ve ilgili mevzuat gereği misafir takım olan Göztepe taraftarının Vefa Stadı’na alınmamasına karar verilmiştir” denildi. 

Ali Gözeten


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