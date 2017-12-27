Fatih Keleş: 'Hedefim 2018 yılı sonunda dünya şampiyonluk maçına çıkmak'

Türk boks kulübü EC BOXING’in 22 Aralık’ta Hamburg’da düzenlediği dev galada Türk boksör Fatih Keleş, Avrupa şampiyonuluğu için çıktığı ringde güçlü rakibi Renald Garrido’yu yenerek 3. kez Avrupa Şampiyonluğunu elde etmişti. Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş, Trabzon'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi vererek duygularını anlattı.

Keleş, amatör boks yaparken İstiklal Marşı'nı dinlemeye alıştıklarını belirterek, "Profesyonelde çok farklı, psikolojik olarak maça 1-0 veya 2-0 yenik başlıyorum. İstiklal Marşı okununca da acayip bir şekilde etkileniyorum. Farklı bir psikolojiye giriyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaptığımız maçta boksun güzel yönlerini görsel olarak göstermek adına güçlük yaşadım. Rakibim ile yaptığım maç çok zor geçti. Daha 11. maçıma çıktım. Erken başladık. Hedefimiz 2018 yılı sonunda dünya şampiyonluk maçına çıkmak. Şu an kendimi hazırlıyorum. Herkesi vurup, devirip sizleri kandıracaksam, hiç kandırmayayım daha iyi. Zor maçlar yapıp kendimi hazırlıyorum. Çünkü eksiklerimi biliyorum ve kendimi bu yönde hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu Dalkıran Boks Kulübü Antrenörü Nazım Dalkıran ise 1970-71 yıllarında Cemal Kamacı Avrupa Şampiyonu olduğu zaman Trabzon'da kendisini 20 bin kişinin karşıladığını belirterek, "Fatih Keleş kardeşimiz amatör kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu, profesyonel kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu yaşayan bir ilktir. Ayını anda iki şampiyonluğu yaşayan bir boksör olmadı. Buna bir de unvan koruma maçını ekleyerek 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu büyük bir başarıdır. Futbolun dezavantajlarına maalesef mağlup oluyoruz. Biz yılmadan ve bıkmadan bu mücadelemizi devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.

Gökmen Şahin