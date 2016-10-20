Diğer
Kategoriler

Fatih, metruk binalardan temizleniyor

İstanbul Fatih’te yıkılma tehlikesi bulunan, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaların yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalarla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün nihayet sıkıntılı bölgeleri bertaraf edeceğiz. Yıkılan binaların yerine milimetrekaresine kadar aynısının yapılması gerekir, o konuda çok rahatız bu doku muhafaza edilecek" dedi.

Fatih, metruk binalardan temizleniyor

20 Ekim 2016 12:58
Fatih, metruk binalardan temizleniyor - Tıkla İzle

Fatih Belediyesi, ilçede yıkılma tehlikesi bulunan ve güvenli olmayan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladı. Balat Yıldırım Caddesi’nden başlayan çalışma ile başlangıçta 8 metruk bina yıkılıyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yıkım çalışmalarının başladığı caddede basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, çalışmalarının nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verdi. Başkan Demir, yıkılan binaların aslına uygun olarak tekrar yapılacağına da dikkat çekti.
İlçe genelinde tespit edilen 125 adet metruk binanın öncelikle eğer tescilli eserler ise rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor. Bu projelerin Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından yıkım çalışması yapılıyor. Çalışmayla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olup can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan binaların ilçeden temizlenmesi amaçlanıyor.

"8 tane bina sökülmek suretiyle yıkılacak"
Balat’ta başlayan yıkım çalışmaları ile ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün 8 tane bina sökülmek suretiyle yıkılacak. Balat’ta zamanla metruk hale dönüşmüş ve de toplum açısından artık tehlike arz eden, gece buralarda kalan insanlar için, hem çevre hem bizim açımızdan da tehlike arz eden binalarla ilgili çalışmalarımızı bitirmiştik. Nedir bu çalışmalar, bu binaların projelerini aldık, Anıtlar Kurulu’na sunduk. Anıtlar Kurulu gelip bizzat yerinde incelemek suretiyle karar veriyor. Bunlardan 8 tanesinin yıkılma kararını verdi, biz şimdi onları yıkıyoruz. Geride 31 tane binamız var Balat çevresinde onlarla ilgili de karar süreci devam ediyor. Bunların hepsi yıkılmayacak şüphesiz, çünkü önceden alınmış bazı kararlar ve görüşmeler var" dedi.

"Yıkılan binaların yerine milimetrekaresine kadar aynısının yapılması gerekir"
Yıkılan binaların mimari dokusunun korunacağına dikkat çeken Başkan Demir, "Binaların ön tarafları özellikle mimari açıdan son derece güzel binalar, bir kısmının ön tarafının muhafaza edilip arka taraflarının yıkılıp sonra tekrar yapılıp restore edilmesi yönünde karar alınacak. Bunun için de 2015’ten beri çalışıyoruz, bu projelerin onaylanması açsından. Bugün nihayet sıkıntılı bölgeleri bertaraf edeceğiz. Yıkılan binaların yerine milimetrekaresine kadar aynısının yapılması gerekir, o konuda çok rahatız bu doku muhafaza edilecek. Yıldırım Caddesi’ndeki basit yapım onarımla ayakta duracak binaları zaten yaptık biz Fatih Belediyesi olarak ve son derecede başarılı bir uygulama. Bunun dünyada da uygulamaları böyle, bugün burada gördüğümüz bizim açımızdan da talihsizlik ama aynısıyla tekrar iade edeceğiz. Amacımız buranın kültürünün, tarihinin ve bunların günümüzde temsilcileri olan bu binaları korumak" şeklinde konuştu.

Serdal Altıntepe 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!