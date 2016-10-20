Fatih Belediyesi, ilçede yıkılma tehlikesi bulunan ve güvenli olmayan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladı. Balat Yıldırım Caddesi’nden başlayan çalışma ile başlangıçta 8 metruk bina yıkılıyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yıkım çalışmalarının başladığı caddede basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, çalışmalarının nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verdi. Başkan Demir, yıkılan binaların aslına uygun olarak tekrar yapılacağına da dikkat çekti.

İlçe genelinde tespit edilen 125 adet metruk binanın öncelikle eğer tescilli eserler ise rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor. Bu projelerin Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından yıkım çalışması yapılıyor. Çalışmayla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olup can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan binaların ilçeden temizlenmesi amaçlanıyor.

"8 tane bina sökülmek suretiyle yıkılacak"

Balat’ta başlayan yıkım çalışmaları ile ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün 8 tane bina sökülmek suretiyle yıkılacak. Balat’ta zamanla metruk hale dönüşmüş ve de toplum açısından artık tehlike arz eden, gece buralarda kalan insanlar için, hem çevre hem bizim açımızdan da tehlike arz eden binalarla ilgili çalışmalarımızı bitirmiştik. Nedir bu çalışmalar, bu binaların projelerini aldık, Anıtlar Kurulu’na sunduk. Anıtlar Kurulu gelip bizzat yerinde incelemek suretiyle karar veriyor. Bunlardan 8 tanesinin yıkılma kararını verdi, biz şimdi onları yıkıyoruz. Geride 31 tane binamız var Balat çevresinde onlarla ilgili de karar süreci devam ediyor. Bunların hepsi yıkılmayacak şüphesiz, çünkü önceden alınmış bazı kararlar ve görüşmeler var" dedi.

"Yıkılan binaların yerine milimetrekaresine kadar aynısının yapılması gerekir"

Yıkılan binaların mimari dokusunun korunacağına dikkat çeken Başkan Demir, "Binaların ön tarafları özellikle mimari açıdan son derece güzel binalar, bir kısmının ön tarafının muhafaza edilip arka taraflarının yıkılıp sonra tekrar yapılıp restore edilmesi yönünde karar alınacak. Bunun için de 2015’ten beri çalışıyoruz, bu projelerin onaylanması açsından. Bugün nihayet sıkıntılı bölgeleri bertaraf edeceğiz. Yıkılan binaların yerine milimetrekaresine kadar aynısının yapılması gerekir, o konuda çok rahatız bu doku muhafaza edilecek. Yıldırım Caddesi’ndeki basit yapım onarımla ayakta duracak binaları zaten yaptık biz Fatih Belediyesi olarak ve son derecede başarılı bir uygulama. Bunun dünyada da uygulamaları böyle, bugün burada gördüğümüz bizim açımızdan da talihsizlik ama aynısıyla tekrar iade edeceğiz. Amacımız buranın kültürünün, tarihinin ve bunların günümüzde temsilcileri olan bu binaları korumak" şeklinde konuştu.

Serdal Altıntepe



