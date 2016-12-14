Diğer
Kategoriler

Fatih projesini GESS ile tanıtacaklar

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, “Türkiye Fatih Projesi ile eğitimde teknolojiye verdiği desteği kanıtlamış durumda” dedi.

Fatih projesini GESS ile tanıtacaklar

14 Aralık 2016 14:21
Fatih projesini GESS ile tanıtacaklar - Tıkla İzle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle 2017 yılında İstanbul’da gerçekleşecek olan Küresel Eğitim Malzemeleri ve Çözümleri (GESS) fuar ve konferansları, dünyadaki eğitim uzmanlarını bir araya getirecek. 19 - 21 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul WOW International Convention Center’da ilki düzenlenecek olan organizasyon kapsamında Tarsus Group ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında bir protokol anlaşması imzalandı.

"Fatih Projesi en büyük eğitim yatırımı"
Düzenlenen basın toplantısında konuşan MEB Yenilik Eğitim ve Teknoloji (YİĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı gelişen dünyada eğitim taşlarının artık teknoloji ile döşendiğine dikkat çekti. GESS Türkiye’nin de bu adımlardan biri olduğuna inandıklarını kaydeden Tırnakçı; “Fatih Projesi biliyorsunuz ülkemizin en büyük yatırımı. Dünya çapında da belli bir değere sahip olduğuna inanıyoruz. Son yıllarda çocuklarımızın teknoloji ile buluşması, eğitimde teknoloji desteği sağlanması anlamında büyük bir yatırım. Bu yatırımı ülkemizde yerel fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Zaten öğrencilerimiz kullandıkları için büyük bir propaganda ağımız var. Ama Dünya ölçeğinde benzer organizasyonlar, benzer yatırımlarla mukayesesi ve tanıtılması anlamında bir ihtiyaç var. Bu anlamda GESS bizim için bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bugün de burada GESS Türkiye eğitim konferansı ve fuarlarında Fatih Projesinin tanıtımıyla ilgili İFO İstanbul Fuar Hizmetleri işbirliğiyle protokol imzalamak için buradayız” dedi.

GESS ‘in temel eğitimde ve orta öğretimde uygulanacağını ifade eden YİĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, “Biz teknik olarak alt yapımızı tamamladık, eğitim dairelerine çalışmamızı teslim ettik. Bakanlığımızda müfredat oluşturulması, müfredata dahil edilmesi, programa alınması gibi aşamalar var. Biz bize ait kısmını tamamladık. İlgili eğitim dairelerine teslim ettik. Planlanan hem temel eğitimde hem orta öğretimde uygulanmasıdır ”İfadelerini kullandı.

“Türkiye için sebep nüfus”
GESS Eğitim Fuarı CEO'su Matt Thompson da yaptığı konuşmada, “neden Türkiye?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: “Türkiye’yi seçmemizin pek çok nedeni var bunlardan bir tanesi nüfus. Mesela Meksika’yı ve Endonezya’yı da bu nedenle seçtik nüfusu büyük ülkeler. İkincisi ülkenin ekonomik büyümesinin iyi olması, üçüncüsü devletin eğitime olan yatırımları ve dördüncüsü bakanlığın bu konudaki gelişmeye yaptığı destek. Bunların hepsi Türkiye’de bulunuyor.” 

Gizem Özdemir

Etiketler: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Tekn


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç