Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle 2017 yılında İstanbul’da gerçekleşecek olan Küresel Eğitim Malzemeleri ve Çözümleri (GESS) fuar ve konferansları, dünyadaki eğitim uzmanlarını bir araya getirecek. 19 - 21 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul WOW International Convention Center’da ilki düzenlenecek olan organizasyon kapsamında Tarsus Group ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında bir protokol anlaşması imzalandı.

"Fatih Projesi en büyük eğitim yatırımı"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan MEB Yenilik Eğitim ve Teknoloji (YİĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı gelişen dünyada eğitim taşlarının artık teknoloji ile döşendiğine dikkat çekti. GESS Türkiye’nin de bu adımlardan biri olduğuna inandıklarını kaydeden Tırnakçı; “Fatih Projesi biliyorsunuz ülkemizin en büyük yatırımı. Dünya çapında da belli bir değere sahip olduğuna inanıyoruz. Son yıllarda çocuklarımızın teknoloji ile buluşması, eğitimde teknoloji desteği sağlanması anlamında büyük bir yatırım. Bu yatırımı ülkemizde yerel fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Zaten öğrencilerimiz kullandıkları için büyük bir propaganda ağımız var. Ama Dünya ölçeğinde benzer organizasyonlar, benzer yatırımlarla mukayesesi ve tanıtılması anlamında bir ihtiyaç var. Bu anlamda GESS bizim için bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bugün de burada GESS Türkiye eğitim konferansı ve fuarlarında Fatih Projesinin tanıtımıyla ilgili İFO İstanbul Fuar Hizmetleri işbirliğiyle protokol imzalamak için buradayız” dedi.

GESS ‘in temel eğitimde ve orta öğretimde uygulanacağını ifade eden YİĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, “Biz teknik olarak alt yapımızı tamamladık, eğitim dairelerine çalışmamızı teslim ettik. Bakanlığımızda müfredat oluşturulması, müfredata dahil edilmesi, programa alınması gibi aşamalar var. Biz bize ait kısmını tamamladık. İlgili eğitim dairelerine teslim ettik. Planlanan hem temel eğitimde hem orta öğretimde uygulanmasıdır ”İfadelerini kullandı.

“Türkiye için sebep nüfus”

GESS Eğitim Fuarı CEO'su Matt Thompson da yaptığı konuşmada, “neden Türkiye?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: “Türkiye’yi seçmemizin pek çok nedeni var bunlardan bir tanesi nüfus. Mesela Meksika’yı ve Endonezya’yı da bu nedenle seçtik nüfusu büyük ülkeler. İkincisi ülkenin ekonomik büyümesinin iyi olması, üçüncüsü devletin eğitime olan yatırımları ve dördüncüsü bakanlığın bu konudaki gelişmeye yaptığı destek. Bunların hepsi Türkiye’de bulunuyor.”

Gizem Özdemir