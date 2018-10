Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaj için Akdeniz sularında

Türkiye'nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, ilk sondaj seferine çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımlarıyla gerçekleşen sondaj töreninde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu yer aldı. Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle sismik araştırmaların yapıldığını ve konunun uzmanlar tarafından analiz edildiğini belirten Dönmez, bu analizler sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlanılacağını aktardı. Enerjide arz güvenliğini arttıracak bu hamlenin hayırlı olmasını temenni etti.

Fatih'in 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip bir gemi olduğunu ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebildiğini söyleyen Dönmez, "Gemimizin 'upgrade' edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilendi. Bu çalışmaların ardından Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız" şeklinde konuştu.

"İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz"

Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında temel hedeflerinin, Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini ekonomiye kazandırmak ve yerli kaynak kullanımını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son verildiğinin altını çizen Dönmez, "Yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en gelişmiş cihazlarıyla donatarak tüm bu hazırlık sürecini tamamladık. Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var. 'Varsa bulacağız.' Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih gemimizin de katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız kazanacak. Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız. Planlarımızı yaptık ve çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bilinsin isterim ki, Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bizi bu hedefimizden hiçbir güç vazgeçiremez" mesajini verdi.

"Taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacak"

Dönmez, ilk sondajın yaklaşık 150 gün olarak planlandığını belirterek, "Hedefimiz bu sondaj gemisiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğal gaz ya da petrole rastlarız. Umudumuz yüksek" değerlendirmesinde bulundu ve şu şekilde devam etti:

"Karşılıklı çıkar, karşılıklı hak ve hukuka saygı ve en önemlisi doğaya ve insana saygı, paradigmamızın temelini oluşturuyor. Bu felsefe doğrultusunda, Doğu Akdeniz'de istikrarı, barışı ve huzuru destekledik, destekliyoruz. Adımlarımızı her zaman hukuk çerçevesinde attık. Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye'nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim. Bizim hiçbir kimsenin kaynağında gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hakimiyet alanımızdaki her bir karışın zenginliğini milletimizin hizmetine sunmak."

Dönmez sondaj gemilerine deniz kuvvetleri ve sahil güvenliğin eşlik ettiğini "Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır" dedi.

Yağmur Yıldız