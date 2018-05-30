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Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açıldı

30 Mayıs 2018 15:04

Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. Türbe önünde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılışta İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi. Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbede gerçekleştirilen restorasyonun tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler türbeye girerek ziyarette bulundu. 

Caner Sönmez 

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi

 

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