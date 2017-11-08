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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç birden alev aldı. Araç sürücüsü kendisini son anda dışarı attı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını

08 Kasım 2017 23:15
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan 06 AL 1269 plakalı otomobil hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenden birden alev aldı. Aracın motor bölümünde çıkan yangını fark eden sürücü aracını sağa çekerek hemen araçtan indi. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangında, sürücü şans eseri yara almadan atlattı. İtfaiye ekiplerinin işlemlerinin sonrasında çekici yardımıyla araç olay yerinden kaldırıldı.

Yanan aracını izlemekten başka bir şey yapamadı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir anda aracın alev alması sonucu şaşıran sürücü yol kenarına çekerek aşağıya indi. Araç içerisinde bulunan eşyalarını son anda kurtaran sürücü yanan aracını izlemekten başka bir şey yapamadı. Olayın şokuyla ne olduğunu şaşıran araç sürücüsünün ise üzgün olduğu görüldü.

Öte yandan araç yangını nedeni ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Selim Bayraktar
 

Etiketler: araç yangını, fatih sultan mehmet köprüsü

 

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