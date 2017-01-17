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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar

İstanbul Boğazını birbirine bağlayan köprülerden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi, aşağıya atlayarak intihar etti. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar

17 Ocak 2017 16:12
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay FSM Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa geçiş yönünde meydana geldi. Öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesine çıkarılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişi bottan iskeleye çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset kapsamlı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  


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