Edinilen bilgiye göre olay FSM Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa geçiş yönünde meydana geldi. Öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesine çıkarılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişi bottan iskeleye çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset kapsamlı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.