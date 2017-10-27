Fatih Sultan Mehmet'in ders gördüğü medreseye muhteşem kültür merkezi

Yıldırım'ın yeni etkinlik ve organizasyonlarla kültürün başkenti olduğunu, Barış Manço Kültür Merkezi'nin artık yükü taşımadığını ifade eden Başkan Edebali, "Yıldırım’a çok güzel bir kültür merkezi kazandırıyoruz.

Molla Yegan Kültür Merkezi için 2 buçuk yılda çok iyi bir noktaya geldik. Molla Yegan külliyemizin bulunduğu alana yapacağız. Kültür merkezinin olduğu yer Fatih Sultan Mehmet’in ders aldığı bir yer. Göreve başladığımızda orada bir yeme içme mekanı vardı. Önce oradaki işletmeciyi başka bir yere transfer ettik.

Kültür merkezinin olduğu yer, Gökdere’ye yakın olduğu için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onayı gerektiriyordu. Buradaki kuruldan projemiz onaylandı, sayın Bakanımız da onayladı. Bir de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu da projenin iş üzerinde söz sahibi. Yıldırım Külliyesi'nin proje alanını kamulaştırmaya başladık, Orada yaklaşık 188 daireyi kamulaştırdık, tebligatımızı yaptık, o bölgede oturan vatandaşlarımıza. Onları da mağdur etmek istemiyoruz, onların da tekrar Yıldırım’da yaşamalarını sağlayacak bir teklifte bulunacağız. Kamulaştırma işlemi bittikten sonra kültür merkezimizin temellerini atacağız. Kültür merkezinin orayı, şu anda tarihi bir alanın bulunduğu yeri, şehir kütüphanesi yapacağız. Liselere, üniversitelere, yüksek lisanslara hitap edecek bir yer olacak. Burada çeşitli etkinlikler yapacağız, sadece kültür merkezi olmayacak. Haftanın bir günü tiyatro sonra boş kalmayacak. Projemizi tasarlarken de çok amaçlı ve 1000 kişilik bir salon tasarladık. Şu andaki salonun kapasitesi 450 kişilik, yeni salonla 1000 kişilik güzel etkinlikleri paylaşacağız. Molla Yegan Kültür Merkezi, fiziki mekan olarak ihtiyacımızı karşılayacak. Yıldırımlı hemşerilerimize merkezi bir yerde hizmet verecek. Yıldırımlılar yapılan etkinliklere çok ilgi gösteriyor. Bin kişilik salonlar dolup taşacak, ileride çok daha büyük salonlar olacak" dedi.

300 araçlık otopark da yer alacak

Proje içerisinde yer alan otoparkın, modern zamanın en önemli problemlerinden biri olan otopark sorununa bölgede önemli bir çözüm getireceğini işaret eden Başkan Edebali, “Yaklaşık 22 bin metrekare inşaat alanına sahip Molla Yegan Kültür Merkezi’nde, bulunduğu bölgenin önemli bir sorunu olan otopark konusunda büyük bir ihtiyacı karşılayacak 10 bin 500 metrekarelik alanda 300 araçlık otopark da yer alacak. Sergi alanları, fuaye alanları, çalışma atölyeleri, bin kişilik çok amaçlı konferans salonu, 196 kişilik bir ve 72 kişilik iki sinema salonu ile şehir kütüphanesi bu kültür sarayımızda bulunacak. Öte yandan söz verdiğimiz iki müze olan Osmanlı Savaş Eserleri Müzesi ile Göç Müzesi de projemiz kapsamında yer alacak. Molla Yegan Kültür Merkezi tamamlandığında, Yıldırım’da kültür ve sanatın kalbinin attığı, 7’den 70’e tüm yaş gruplarındaki Yıldırımlıların faydalanabileceği önemli bir merkez olacak” şeklinde konuştu.

En büyük spor kompleksinde 2500 kişilik kapalı salon olacak

Türkiye’nin en büyük spor kompleksinin Yıldırım'da inşa edildiğini hatırlatan Edebali, "Ankara yolunda 2 bin 500 kişilik kapalı salonu olacak. Yeter ki gençlerimizi tarihimize, ilime, kültüre, değere uygun bireyler olarak yetiştirelim. Dünyada olup biteni iyi okumak lazım, Türkiye, bugün kuşatma altında görüyorsunuz şu coğrafyadaki kuşatılmışlığı. İnsan hakları adı altında neler yaptıklarını, menfaatleri söz konusunda vicdanı susturduklarını. Sadece İslam aleminin değil bütün dünya mazlumlarının temsilcisi olan bir ülkenin vatandaşı olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Ayrıca mahalle konaklarımız küçük bir kültür merekzi oluyor. Ayda 10 bin çocuğumuza tiyatro izlettiriyoruz. Sporsal faaliyetlerde yeni bir fiziki mekana ihtiyaç var. Yıldırım zaten o kadin medeniyetimizi izlerini taşıması bakımdan hem de Yıldırım’da gerçekten dayanışma ilçesi. Yıldırım’da bulunan 69 mahallede bir arada yaşama kültürümüzü arttırmak asıl amacımız, her etkinliğimizin amacı bu. Tiyatro izletiyoruz derken çocuklarımızı fikir sahibi yapıyoruz. Çok önemli şahsiyetler ilçemize getiriyoruz, insanlarımıza tarihimizi kültürümüzü değerlerimizi anlatan programlar yapıyoruz. Sağlık programı, tarih programları yapıyor ve attığımız her adımında karşılığını alıyoruz. İnsanlarımız yaptığımız programlara iştirak ediyor. 5 noktada kadın spor merkezimiz var. Sinandede mahallemizde de açıyoruz. Üç mahallede daha açacağız, Setbaşı, Teleferik, Kaplıkaya mahallelerinde de açacağız. Mahalle konağı sadece muhtarın yeri değil, mahalle konağı dediğimizde o mahallenin bütün insanlarının buluşma noktası olması lazım. Mahalle konaklarımızda kadınlarımız için mesleki kurslar var. 42 mahallemizde 3 bin 500 çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim veriyoruz. Engellilerle ilgili faaliyetler var" şeklinde konuştu.

"20 bin kadın kültür gezilerine gidiyor"

"Aile mutluysa toplum mutlu olur. Aileyi mutlu kılan da kadındır. Kadın mutlu olmalı, kadınlarımıza gidebilecekleri yürüme mesafesinde spor merkezleri olmalı" diyen Edebali sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu ilk Millet Mahallesinde açtık, kapasite çok yüksek, yılda 3-4 bin kadın geliyor. Spor salonlarında engellilerimiz ve çocuklarımız için ayrı salonlar var. Diyetisyenimiz var, kadınlarımızın sağlığını kontrol edecek. Biz Sinandede mahallesinde bulunan salonda faaliyete başlamıştık bir aydır, yarın da açılışını yapacağız. O salon için engelli aracımız var. Engelli kadın vatandaşları evinden alacak evine bırakacak. Çocuğunu evde bırakmak istemeyen kadınlar için çocuk oyun salonumuz var. Ana hedef, bu mahallede yaşayan kadınlarımız için ayrı bir buluşma noktası oluşturmak. Oradan sonra hayata başka bakacaklar. Haftada 2 gün birkaç saat vakit geçirmesi bizim için çok önemli, kadın mutlu olursa toplum mutlu olur. 20 binin üzerindeki kadınızı kültür gezilerine gönderiyoruz. Çanakkale, İstanbul, Safranbolu, Konya oraları görsünler. Yabancı turiste ne sağlanıyorsa biz de kadınlarımıza onları sağlıyoruz. Haftalık anket yapıyoruz. Geri dönüşümleri alıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak KETEM’i açıyoruz. Kanser teşhis tarama merkezi. Halk sağlığımızla birlikte yıldırım belediyemize ait bin metre kare yer ayırdık. Cihazımız sağlık bakanlığı tarafından verildi. Yine ücretsiz kadınlarımıza erken teşhis testi yaptık, 20 binden fazla kadınımıza yaptık. Özellikle meme kanserinde erken teşhis sayesinde sağlıklarına kavuşan insanlarımız var"