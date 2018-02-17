Fatih Tekke: 'Bu benim değil oyuncuların galibiyetidir'

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bu benim değil futbolcuların galibiyeti” dedi.

Zor bir deplasmandan galibiyet almanın önemli olduğunu belirten Tekke, “Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum fakat zor bir deplasmanda bu galibiyeti almak öneliydi bu duyguyu korumak ve devam ettirmek zorundayız. Hemen akabinde çarşamba günü, pazar günü maçımız var. Dolayısıyla bunu hemen unutup yolumuza devam etmek zorundayız. Her iki takımı da tebrik ederim hak ettiğimiz bir galibiyet oldu” dedi.

Resul Yanbul

