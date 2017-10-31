Fatih Tekke: 'Bu kadar bariz hataların olmaması gerekiyor'

Manisaspor Teknik Direktörü TFF 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 10. haftada oynanan Ümraniyespor maçıyla sözlerine başlayan Tekke, Ümraniyespor maçına beklediklerinin çok altında bir tempoyla başladıklarını belirterek, “Bu durumun sebeplerini değerlendiriyoruz. Bizim ve camiamız açısından hiç istemediğimiz bir tempoyla başladık. Ona rağmen oyunu istediğimiz şekilde oynayabilecek bir rakiple oynadık. Fakat bizim onlara göstermemiz gereken istek ve arzuyu karşı taraftan gördük. Genel hatlarıyla bizim adımıza olumsuz bir maçtı. Golümüzün verilmediğini de es geçmemek gerekir. İkinci yarıda iyi başladığımızda yan hakemin durup dururken devam dediği, orta hakeminde evet dediği bir pozisyonun sonunda saçma sapan bir gol yedik. Giresun maçından sonra da söyledim. Performansların artışı düşüşü olabilir ve bu gayet normaldir. Açıkçası 5-6 tane oyuncumdan bu maçta yüksek performans bekliyordum. Ama bu sayı bu maç için düşüktü. Maçın 90 dakikasında rahatsız olduğum konu temassız oyun oldu. Yani rakibe çok müsaade eden, çabuk çalım yiyen, bir görüntü sergiledik. Biraz daha sabırlı ve taktiksel oyunu öğrenmemiz gerektiğini daha öncede söylemiştim. Herkes bu duruma çok üzüldü. Bende oyuncularımda bunu beklemiyordu. Bunun telafisi var. Önümüzdeki maçta bunu telafi etmeliyiz. Takım savunmasında doğru durduğumuz ve beraber hareket ettiğimiz sürece bizim şansımız var. Bu maçtaki görüntü diğer maçlara nazaran daha dağınık, temassız ve istek arzu olarak daha düşüktü” diye konuştu.

Tekke, maçın ikinci yarısındaki oyuncu değişiklikleriyle ilgili eleştirilerle ilgili basın mensuplarının sorusuna yönelik şunları söyledi:

“1-0 mağlupken ikinci yarı iyi başladık ve iki tane de pozisyonumuz vardı. Soyunma odasında konuşmaların etkisi bir miktar oldu. İkinci yarıya iyi başladığımız anda ikinci kırılmayı yaşadık. Burada özellikle düşündüğümüz şey; son 15-20 dakika risk alarak, uzun toplarda, kornerlerde ve duran toplarda ki bu dakikalarda faul ve kornerler almaya başlamıştık. Bunları değerlendirmek istemiştik. Sonuçsal olarak bunun karşılığını alamadık. Ama aksiyon anlamında aldık. Burada önemli olan şu, bir oyuncu topa vurmayı arzulayınca 10 kişi içerisinde bile vurabilme şansı fazla. Hücumsal anlamda bize katkı yapabilecek oyuncularımızın sayısının daha fazla olmasını arzu ederdim. Bu ligde 90'larda beraberliği yakalama şansı var ve bu şans bize Ümraniye maçında geldi ancak değerlendiremedik. Kötü ve beklentimizin altında oynadık. İki pozisyon ve iki ciddi hata ile golleri kalemizde gördük. Bu ligde rakibe pozisyon vermemiz normal. Bizde pozisyonlar bulduk ki verilmeyen bir golümüz bunu da es geçiyorum. 1-1 olsa maç çok daha farklı olabilirdi. Planladığımız gibi yaptığımız değişikliklerle birlikte gol bulmuş olsaydık, yaptığımız değişiklikler iyi olacaktı”

Basın mensuplarının hakemler ve video hakem uygulamasına yönelik sorusuna da yanıt veren Tekke, "Oynadığımız her maçta hakemlerin kararlarının bütün olumsuzluğu bize yansıyor. Attığımız golde çok net bir şekilde karar veriyor ve golümüz verilmiyor. Yediğimiz golde ise hatayı 4.hakeme söylediğimizde ben bunu söyleyemem gibi bir cevap alıyoruz. Sonucunda golü yiyorsun ceza kesilmiş oluyor. Bizler, oyuncular eleştirilebiliyoruz ama hakemlerde iyi olmak zorundalar. İyi olmak ve iyi yönetmek zorundalar. Bu kadar bariz hataların olmaması gerekiyor. Ne yaşanmışsa kuralda karşılığı neyse o olsun. Bu konuda da şuana kadar hakemlerimizin yüzdesi çok fazla değil. Eğer bunu video hakemlik yapacaksa bunu isterim. Bunun Türk futboluna katkı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Takımda bir rotasyon olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren Tekke, “Oyuncularımızın sahadaki performansı bizim için çok önemli. Bundan önemlisi oyuncularımızın kendilerinden istediklerimizi sahada yapabilme isteği ve arzusu. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bana göre takım savunmasının başlangıcı hücum bölgesindeki en doğru duruştur. Takım savunması demek en iyi hücum demektir. Oyuncuların performansı düşebilir veya artabilir. Benim anlayışımda adalet Allah’ın hudutlarına riayet etmektir. Oyuncularım istek ve arzu olarak iyi niyetli bir şeyler yapıyorlarsa, her zaman takımda yer bulabilirler. Ve her oyuncumuzda oynamaya adaydır” dedi.

Sözlerinin sonunda Gazişehir Gaziantep FK maçına değinen Tekke, “Gazişehir Gaziantep takımı isim olarak çok kaliteli futbolcuları sahip. Belki de en kaliteli isimler Gazişehir’de. Ama bunun bir önemi yok. Rakibimizin ne yapabilecekleriyle ilgili çalışmalarımızı yaptık ama ben daha çok takımımın ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorum. İstek ve arzuyla birlikte oyunu kurgularsak ve birlikte hareket edersek umuyorum güzel şeyler olacaktır” dedi.

Önder Aydın

