Fatih Tekke: 'Şu an iyi yoldayız inşallah bu da kesintiye uğramaz'

Geçtiğimiz hafta sonu Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek, uzun bir aradan sonra moral depolayan Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Hatayspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Giresunspor karşısında alınan galibiyetle ilgili değerlendirmede bulunan Fatih Tekke, “Bu ligde hemen hemen her maçın zorluk derecesi aynı. Hem bizim konumumuz hem de özgüvenimizi yakalamamız açısından; totalde değerlendirdiğimizde önemli bir galibiyet aldık. Bence bu galibiyeti küçültmeye de, büyütmeye de gerek yok. Birçok takıma zorluk yaşatacak bir ekibimiz var. Sadece beraber oynama alışkanlığını getirmeliyiz ve oyuncularımın geri getirmeliyiz. Bu açıdan Giresun’da alınan 3 puan önemli. Bu maç artık bitti. Şimdi önümüzde kupa maçı var” dedi.

Önlerindeki süreçte kazanma alışkanlığı yakalayabilecekleri maçlar oynayacaklarını ifade eden Tekke, “Bu iyi süreci olumlu değerlendirmeliyiz. Bu maçlar özgüvenimizi en üst seviyeye çıkarak maçlar. Hemen kupa maçına konsantre olduk. Performans olarak bazı oyuncularımızın isteğinin de artığını görüyoruz. Bu durum git gide artacak ama beraber oynama, özellikle top bizdeyken neler yapabileceğimizi daha net göstermek zorundayız ve bunu da yapabilecek oyunculara sahibiz” diye konuştu.

Tekke, Hatayspor’un da oynayacakları her takım gibi saygıyı hak ettiğini aktararak, “Biz de öyleyiz. Oyuncularımızın hepsi de saygıyı hak ediyor. Çünkü bir emek harcıyorlar. Zorluk derecesi çok daha yukarılarda olan maçlar var. Bazı oyuncularımızı destek amaçlı kullanacağız ama genel manasıyla bu maçta büyük bir değişiklik olacak. Bu aslında bir değişiklik değil, onlarının çalışmalarının karşılığı. Kaldı ki benim ekibim oynayan oynamayan değil, kim çıkarsa çıksın galibiyet için oynuyor oynamalı” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana oynanan iki maçta, alınan 4 puanın olumlu olduğunu belirten Tekke sözlerine şöyle devam etti:

“Takım savunmasında performansımızın arttığı doğru. Hücumda daha iyi olabilir miyiz? Bunu göreceğiz. Ama bunlar her zaman söylediğim gibi bir anda olacak şeyler değil. Dolayısıyla bu bir süreç. Oyuncularımın şu an için moral ve motivasyonları oynayacakları hangi maç olursa olsun, kazanmak üzerine kurulu. Ama bunun kesintiye uğramamış ve devam edecek olması lazım. Bu süreç kolay olmayacak ama Manisa halkının destekleriyle hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şuan iyi yoldayız inşallah bu da kesintiye uğramaz.”

Fatih Tekke ilk yarı bitimine kadar puan hedefi koymadıklarını belirterek, “Benim takımımın istek ve arzusu, üst seviyede olduğunda Türkiye’de aklınıza gelebilecek birçok takımla baş başa oynar. Takımımda bu istek ve arzuyu da görüyorum. İnşallah dışarıdan olumsuzluklar yaşamayız. Bu olumsuzluklardan da etkilenmeyiz. Her maç üzerine daha da koyarak, girmiş olduğumuz iyi yolda devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Tekke, basın mensuplarının İsmail Haktan Odabaşı sorusuna yönelik ise, “İsmail, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Özellikle ileri hatta üretkenlik yapabilecek yeteneğe sahip. 3-4 haftadır oynamamanın zorluğunu yaşadı. Ama İsmail’in çok daha iyi olması ve çok daha fazla katkı yapması lazım. Onda da bu arzu var. Bu katkıyı da ilerleyen süreçte sağlayacaktır” dedi.

Önder Aydın