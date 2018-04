Fatih Terim: '80. dakikada 2-0 öndeyken kontratak yiyen bir takımız'

Trabzonspor’u Feghouli ve Gomis’in golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Herkesin ortak kanaatinin fikstürün zor olduğu yönünde olduğunu söyleyen Terim, “Bu kime göre, neye göre. Ben aynı fikirde değilim böyle oynadıktan sonra. Oyun anlayışımı biliyorsunuz. Atak yapmayı seven ve ileride oynamayı seven bir yapım var. Bugün oyuncularıma parantez açmak istiyorum. Ne demek istediğimi anlayan bir oyunla sahada yer aldılar. Trabzonspor her an her şeyi yapacak bir takım. Ne zaman geçiriyoruz, ne oyundan çalıyoruz. 2-0 öndeyiz ve 80. dakikada kontratak yiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Ben de keyif aldım oyundan, inanıyorum ki televizyon başındakiler de keyif aldı. Tempolu oynuyoruz, topu kaybedince 10 saniye içinde geri kazanıyoruz. Bunları üst üste koyunca büyük bir maçta bunlar kolay değil. Hele hele büyük maçlardaki psikoloji içindeki Galatasaray için kolay değildi. Ben oyuna hiç müdahale etmedim. Tam konsantre oynadık. Ne anlayışımız varsa hepsini uyguladılar. Bir parantez de Trabzonspor’un golüne açmak istiyorum. Bugün bize yakışan böyle güzel bir gol yemekti. Yediğimiz gol güzeldi. Baştan sona baktığımızda her şey çok güzeldi. Sonuçta 3 puanın her şeyden önemli olduğu bir noktada, biz bunları geride bırakıp oyunu ön plana çıkaran bir futbol oynadık” diye konuştu.

“Rakip ceza sahasında 46 kez topla buluştuk”

Pozisyona girmenin çok önemli olduğunu ifade eden Fatih Terim, “3 pozisyona girip 2’sini atarsınız, bazen 4 pozisyona girip hepsini atarsınız. Ama bugün yüksek derecede pozisyon bulurken, pozisyon vermedik. Sadece Yusuf’un net pozisyonu var. Bugün Mariano, Maicon, Serdar ve Nagatomo, topu oyuna sokmada da çok başarılı oldu. 46 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. Bu önemli bir rakamdır. Çünkü oynadığınız takım Trabzonspor. Topla oynama yüzdemiz yüzde 60’lara yakın. İstatistiki veriler benim söylediğimin karşılığını veriyor. Bu goller nasıl kaçar diyebiliriz ama beni sevindiren, oyunun her saniyesinde müthiş bir heyecan vardı. Aklınıza gelecek her türlü varyasyonu deneyen bir Galatasaray vardı. Buradaki taraftarların yanı sıra televizyon başındaki taraftarları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi 3 puan, diğer neticelere bakıldığında alınması gereken bir 3 puandı. Kaçan gollere, güzel oyunla tesellimizi yaparız” ifadesini kullandı.

“Gomis gibi oyuncudan vazgeçemezsiniz”

Gomis’le devre arasında özel bir konuşma yapmadığını ifade eden Terim, “Taktik konusunda konuşurken daha çok topla buluşması gerektiğini söyledim. Bizim de oyunu merkeze taşımamız, Gomis’in hareketli olması, kendisinin daha çok topla buluşmasını sağladı. Gomis gibi oyunculardan kolay vazgeçemezsiniz. Özellikle 18 içindeki ‘kutu santrfor’ diyebileceğimiz çok yetenekli bir oyuncumuz. Gol atmayı çok seviyor ve çok istiyor. Gol atınca rahatladı. Çünkü bu tip oyuncuların şöyle bir durumu vardır; çıkarsanız olmaz, çıkarmasanız olmaz. Ben genel olarak, inandığım atak oyuncularına hep bu zamanı vermişimdir. Gomis’e çok inanıyorum. Her an oyunun seyrini değiştirebilir. Ne kadar koşup mücadele ettiğini biliyoruz. Ona bu rahatlığı sağlıyorum ve sağlamaya da devam edeceğim. Çünkü yetenekli bir golcü” açıklamasını yaptı.

“Elimizde çok iyi 2 sağ bek var”

Geçmişte Eboue’nin çok önemli işler yaptığını ve bugün de Mariano ve Nagatomo’nun aynı o dönemde olduğu gibi performans sergilediğini söyleyen Fatih Terim, “Tedbir alınmaya çalışılsa da iki oyuncumuz bu tedbire rağmen rakip alana girmeyi başardı. Mariano’nun böyle oynaması çok önemliydi. Zaten yetenekli bir oyuncu. Hem Linnes hem Mariano var elimizde. Bu nedenle kendimi şanslı görüyorum. Her oynayan hem de alternatifi birbirini aratmayan iki oyuncu. Bugün savunma 4’lüsü müthişti” dedi.

Selçuk İnan’a da ayrı bir parantez açan Terim, “Bugün Selçuk’u son dakikalarda çıkardım. Seyircilerin ‘Selçuk İnan’ tezahüratına ben de içimden aynı şekilde destek verdim. Nereden nereye. Gelmeseydik büyük ihtimalle Galatasaray’dan giderdi. Kendisi bu takıma çok kupa kazandırdı. 7 senede 10 kupa aldı. Beğenmeyebilirsiniz ama iyi futbolcular, kupalara tesir eden oyuncular kolay gelmiyor. Bir daha söylüyorum, beğenmeyebilirsiniz, oynatmayabilirsiniz ama her oyuncuya saygı duymak zorundasınız. Yeni transferler yapamayacağımız için içimizden oyuncu çıkarmak zorundayız demiştim. Selçuk bunun en iyi örneği. Bir de Donk var. Sağolsun yönetimimiz 2 önemli takviye yaptı bize. Hangi şampiyonlukta Selçuk’un payı yok. Ben Selçuk ya da başkasına ‘dur’ diyecek zamanı bilirim. O zaten kendisi duracak şahsiyete sahip. O zaten gelip ‘hocam tamam’ der. Orta sahaların bu kadar kolay ortaya çıkmadığı bir dönemdeyiz. Bugün ilk yarıda en çok koşan oyunculardan birisi. Yeni Selçuk başka şeyler yapıyor. Defansın arkasına birçok koşusu var. Selçuk’tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. 11’de oynar, oynamaz ama bizimle beraber olacaktır çünkü Galatasaray’ın böyle oyunculara ihtiyacı vardır. Yanlış anlaşılmalar olmuştur ama bugün en büyük jesti taraftarlarımız yaptı. O gün böyle yapan taraftar, bugün böyle yaptı ve belki de hayatının en güzel anlarını yaşattı. Galatasaray her şeyiyle kenetleniyor. Selçuk için yapılan tezahürat beni çok mutlu etti” dedi.

“Bu futbol anlayışıyla eninde sonunda kazanırsınız”

Kulübün genel kurulundan etkilenmemeye çalıştıklarını söyleyen Fatih Terim, “Olması gereken bir kongreydi. Galatasaray Genel Kurulu’nun gösterdiği iradeye saygı duyuyoruz. Taraftara gelince. Bu oyun taraftarla oynanıyor. Fakat bazen taraftara da kızmamak lazım. Siz de oynarsanız onlar oyuna dahil oluyor. Böyle güzel iletişim olmalı. Pozisyonlara tepki gösteren ve buraya kazanmaya geldik mesajı veren 50 bin kişi vardı. Böyle olunca çok önemli şeylere imza atacağız. Böyle olunca, ‘kalan 7 haftada emeklerimizin karşılığını alacağız’ diyorsunuz. Taraftar böyle olunca, bizim alt edemediğimiz takım olmaz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şampiyonluğu herkesin istediğini söyleyen Terim, “Ben bir yandan şampiyonluğu isterken, diğer yandan bundan sonraki hamleyi de düşünüyorum. Futbolu geliştirmeye devam edebilirsek Avrupa’da önemli işler yapabiliriz. Oynarsanız eninde sonunda kazanırsınız. 10 tane pozisyona girerseniz eninde sonunda atarsınız. Büyük takımların bundan vazgeçmemesi taraftarıyım. Dünyaya ve Avrupa’ya baktığınız zaman oynayan kazanıyor. Bugün mağlup da olabilirdik. Oynadığımız takım Trabzonspor. Böyle olsaydı bana kızar mıydı taraftar. Sadece böyle bir oyuna rağmen nasıl kaybettiniz diye sorardınız. Böyle oyunla eninde sonunda varacağınız yere varırsınız. Futbol enteresan bir oyun ama herkesin hakkını veren bir oyundur. Kimse vermezse Galatasaray verir. Bu anlayışta olmak, muhakkak size keyif verdiği kadar bize de veriyor. Umut ederim böyle devam ederiz. Etmemek için sebep yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, böyle bir grafik var. Anahtar cümleyi söyledim. Dakika 80, 2-0 öndeyiz ve kontratak yiyoruz. Bunu analiz etmemiz lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın