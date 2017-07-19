Fatih Terim: 'Bir daha olsa bir daha yaparım'

Geçtiğimiz günlerde Çeşme’nin Alaçatı beldesinde yaşanan kavga olayıyla gündeme gelen Fatih Terim, bir basın toplantısı düzenledi. Olayın yaşandığı zamanın 15-16 Temmuz’a denk geldiğini ve şehit ile gazilere karşı saygısından dolayı o zaman konuşmadığını söyleyen Fatih Terim, “Sonra hiç konuşmamaya karar verdim. Genel olarak hadiselerde ben ya en son konuşurum ya da hiç konuşmam. Ama baktım ki bu ucuzluk ve iftiralar arasında susmam yanlış anlaşılacak. Kamuoyunu doğru bilgilendirmeye kendimi mecbur hissettim” ifadelerini kullandı.

“Değerlerime laf söyletmem”

Konuşmadığı zaman olayların saptırıldığının farkına vardığını açıklayan Terim, “Aşağı yukarı yarım asıra dayanan futbolun içindeki bir insan olarak beni rahatlıkla tanıyorsunuz. Ben her zaman size doğruları söyledim. Hiçbir zaman bu doğrulardan şaşmadım. Benim için ülkem önemlidir, benim için bayrağım önemlidir, vatanım önemlidir hatta vazgeçilmezimdir. Benim için Galatasaray önemli bir değerdir. En sonunda da ailem çok büyük bir değerdir. Bunların hiçbirine laf söyletmeyeceğimi iyi bilirsiniz. Söylendiğinde ise dayanamam. Bu değerlerimin birine laf söylendiğinde gereğini yapmadığım olmamıştır” diye konuştu.

“Bu olayı bir babanın ailesine sahip çıkması olarak görüyorum”

Bu konuda çok hassas olduğunu belirten Fatih Terim, “Yine konuşmayacaktım ama artık konuşma zamanı geldiği için bükülmeden, eğilmeden doğruları anlatalım diye konuşuyorum. Ben bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Bu ailenin büyüğü benim. Her baba kendi ailesini korur. Bu uğurda ne olursa olsun korur. Benim damadımın ablasına yapılan hakaret ve taciz var. Benim bundan da haberim yok. Birkaç aydır da devam ediyormuş. Akşam yemeğine oturacağız, ben yerimi aldım masada. Böyle bir konu geçince ‘ben o şahsı tanıyorum ararım’ dedim. Tanıdığımı sandığım o şahsı aradım ve olayı sordum. Sonuç itibariyle edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim. Konu bitince de oradan ayrıldım. Bütün mevzu budur. Bundan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilgisi yok. Hepiniz trafikte her gün belki de kavga ediyorsunuz. Ailenizle gidiyorsunuz, biri size ve ailenize hakaret etti, ne yaparsınız? Herkesin başına gelir bu ama bazılarının başına gelmez. Çünkü onların değerleri farklıdır. 1-2 yıl önce babası ölmüş ve ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyorum. Damadımın kız kardeşinden bahsediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir daha olsa bir daha yaparım”

Medyada gerçeği yansıtmayan yazılar çıktığına da değinen deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Açıkçası gülseniz bir türlü, ağlasanız başka türlü. Bu şer güçlerini ben zaten tanıyorum. Ama eğer bir gün burun kırılma gibi bir şey olursa ben size söylerim. Doğrusu neyse onu anlatırım. Ama onlar inanın çok istemişlerdir böyle olsun. Hatta olmadı diye çok üzülmüşlerdir. Ben herhangi bir ifade ve söylem ihtiyacını da hissetmedim. Umuma açık bir yerde, beş dakika sonra olanları öğrenme yeteneği var siz gazetecilerin. O yazarlar her şeyi kolaylıkla öğrenebilir. Ben karşınızda şu anda bir aile babasıyım. Bir daha olsa bir daha yaparım. O tek kadıncağıza ben yaşadığım sürece kimse dokunamaz. Hele bu bir yalnız kadın ise onu kimse taciz edemez. Yolda böyle bir olaya şahit olsam yine müdahale ederim.Toplantıyı Riva’da yapmadım çünkü ben aile babası olarak yaptım bu olayı. Ben bu durumu dışarıda yaşadım. Bu da TFF Başkanı ve yönetim kuruluna olan saygımdandır” açıklamasında bulundu.

“Bir aile babası olarak üzgünüm”

Olay yerine korumalarıyla gittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Terim, “Yaşadığımız ülkede bir yeri basmanın ne demek olduğunu bilmeyen yoktur. Ben oraya iki evladımla gittim sadece. Onlardan biri de şoförüm. Ama korumalarımla, 20 kişi gittiğim yazılıyor. Ben aile reisi olarak, yeri bilmeden, kaç kişi olduklarını bilmeden oraya gittim. Ben oraya sorunu çözmeye gittim. Sorunun bittiğini anlayınca döndüm geldim. Nereye kaçmışım ben? Hiç mi araştırmıyorsunuz. Ben şikayetçi olmadım bu olaydan. Ama ertesi günkü olaydan 7 tane dava açtım. Mikrofonu görünce herkes değişebilir tabii. Herkes istediği gibi konuşmakta serbest. Görüntüleri zaten gördünüz. Erkeklerle halledilmesi gereken mevzular ne zamandan beri kadınlarla halledilir. Biz oraya olayı öğrenmek için gittik. Sizin hiç coğrafyanız yok mu? Ayrıca Çeşme’ye uçak var mı gece? Ben bir yere geliyorum dedim mi gelirim. Çünkü ortada ailem var ve kayıtsız kalamazdım. Çitten atladı diyorlar. Zaten mekanı bilmiyorum ben, nereden atlayayım. Bazı köşe yazarlarına söylüyorum; bu kadar unsuru takip edip doğruyu bulmak o kadar basit ki. Adımın böyle biriyle anılmasında memnun değilim. Bu fotoğrafın içinde yer almaktan memnun değilim. Ama hayat bazen insanı bunlarla karşılaştırıyor. Ben tehdit etmek içi telefon açmadım. Ailem için her şeyi yapabileceğimden emin olun. Ancak provakosyonlara karşı daha dikkatli olacağım artık. Ben her gün evden, ‘Allah'ım ne olur beni şeytana uydurma’ diye çıkarım. Bir aile babası ve Fatih Terim olarak çok üzgünüm” diyerek sözlerini noktaladı.

Bora Akyol - Uygar Aydın

